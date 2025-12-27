Eventi da non perdere a Milano nel weekend del 28 dicembre 2025

Scopri le migliori esperienze da vivere a Milano nel weekend del 28 dicembre 2025, tra arte, musica e intrattenimento.

Milano si prepara a un fine settimana all’insegna della cultura e del divertimento, proponendo una serie di eventi che spaziano dai concerti alle mostre d’arte. Per chi cerca idee su come trascorrere il tempo libero in città, si segnalano alcune delle attività più interessanti da non perdere dal 26 al 28 dicembre.

Mostre e arte da scoprire

Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini ospita il suggestivo Presepe di Carta, realizzato dall’artista Francesco Londonio. Questa opera, visibile fino al 25 gennaio 2026, si arricchisce quest’anno di tre nuove figure e due quinte restaurate, grazie alla collaborazione con PwC Italia. Il presepe, un esempio pregiato di arte presepistica del XVIII secolo, rappresenta una vera e propria meraviglia da ammirare.

Altre mostre in corso

È possibile visitare anche la mostra dedicata a Lorenzo Lotto e l’esposizione Elio Ciol, entrambe attualmente al Museo Diocesano. Con un unico biglietto, si ha l’opportunità di esplorare non solo il presepe, ma anche queste due mostre di notevole valore artistico.

Attività per famiglie e bambini

Per chi visita Milano con i più piccoli, sono disponibili molte attività. In Piazza Città di Lombardia si trova la pista di ghiaccio più grande di Milano, aperta a tutti. Qui è possibile divertirsi pattinando e partecipare a corsi di pattinaggio. 02Ice offre lezioni private senza necessità di prenotazione, rendendo l’esperienza accessibile e divertente per tutti.

Giostra e photo booth

In Piazzetta Galvani è presente una giostra, aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio. Sono anche disponibili postazioni per scattare foto nel magico mondo delle WINX. Queste attività rendono il weekend un’opportunità per momenti indimenticabili.

Concerti e spettacoli dal vivo

Durante il weekend, è possibile assistere al Harlem Gospel Choir al Blue Note in via Borsieri. Questo coro, rinomato a livello internazionale, si esibirà in concerti il 26 e 27 dicembre, offrendo un’atmosfera coinvolgente e celebrando la musica gospel.

Spettacolo di Cenerentola

Un’altra proposta da non perdere è la rivisitazione di Cenerentola al Teatro Carcano. Questo spettacolo, adatto a tutte le età, combina danza e magia, offrendo un’esperienza emozionante. La storia di Cenerentola, con le sue avventure e colpi di scena, prenderà vita sul palcoscenico, incantando il pubblico.

Eventi culturali e musicali

Il Museo della Permanente ospita una retrospettiva su Jack Vettriano, artista scozzese di grande fama, fino al 25 gennaio 2026. Questa mostra, curata da Francesca Bogliolo, presenta oltre 80 opere tra dipinti e fotografie, offrendo uno spaccato del suo stile unico e malinconico.

Per gli appassionati di musica lirica, la Chiesa di San Giovanni in Laterano accoglierà un Gran Galà Lyric-Pop il 28 dicembre, con brani natalizi e classici napoletani. Si tratta di un evento imperdibile per coloro che apprezzano il genere.

Il weekend del 28 dicembre 2025 a Milano si preannuncia ricco di eventi e attività adatte a tutti. Milano offre opportunità per coloro che amano l’arte, la musica e le attività all’aperto, garantendo un fine settimana memorabile.