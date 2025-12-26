Ristrutturazione della caserma dei carabinieri a Castano Primo: finanziamenti richiesti

Richiesta di fondi per la modernizzazione della caserma dei carabinieri a Castano Primo.

Il Comune di Castano Primo ha avviato un importante progetto per la ristrutturazione degli uffici dei carabinieri, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro degli agenti. Questo intervento necessita dell’approvazione e di fondi specifici da parte di Regione Lombardia.

La cifra stimata per portare a termine i lavori ammonta a 250.000 euro. I rappresentanti comunali, a partire dal sindaco Roberto Colombo e dall’assessore Maurizio Del Curto, hanno già intrapreso le prime azioni per garantire il finanziamento necessario.

Richiesta di finanziamento e sostegno politico

La richiesta di fondi è stata formalizzata presso Regione Lombardia, dove si spera che il supporto del consigliere regionale Christian Garavaglia possa favorire l’ottenimento delle risorse. Garavaglia ha recentemente visitato la caserma per valutare da vicino le necessità degli ambienti di lavoro.

Il sindaco Colombo ha sottolineato l’importanza di ammodernare gli spazi in cui operano i carabinieri, evidenziando come il corpo sia attualmente al completo, con un organico di 20 carabinieri. Inoltre, il progetto prevede anche una ristrutturazione dell’archivio, contribuendo così a un miglioramento complessivo della struttura.

Dettagli sui lavori previsti

I lavori di ristrutturazione intendono non solo rinnovare gli uffici, ma anche rendere più funzionali gli spazi destinati ai servizi offerti dalla caserma. La necessità di un intervento di questo tipo è diventata evidente durante i sopralluoghi condotti dai rappresentanti del Comune e dall’assessore Garavaglia, che hanno riscontrato problematiche strutturali e funzionali.

Il bilancio comunale e le sfide economiche

Parallelamente a questo progetto, il bilancio comunale per il periodo -è stato oggetto di discussione in un recente consiglio comunale. La dottoressa Sandra Fasulo, consulente economico, ha evidenziato le difficoltà nel gestire le spese correnti, che continuano ad aumentare a causa dell’inflazione e delle esigenze dei servizi sociali.

Il capitolo relativo allo stadio locale è particolarmente pesante, con un impegno annuale di 396.000 euro per vent’anni, che rappresenta una frazione significativa delle spese correnti del Comune. Questa situazione ha generato polemiche tra le varie forze politiche, con l’ex sindaco Giuseppe Pignatiello che ha messo in discussione le scelte fatte in passato.

Dibattito politico e coinvolgimento cittadino

Il confronto acceso tra l’attuale sindaco e l’ex amministrazione ha messo in luce le divergenze sulle strategie economiche da adottare. Inoltre, la scelta di orari poco favorevoli per le riunioni consiliari è stata criticata, in quanto limita la partecipazione dei cittadini alle decisioni cruciali per la comunità.

Buone notizie per il futuro

Nonostante le sfide economiche, il sindaco Colombo ha annunciato anche notizie positive: è stato ottenuto un finanziamento di 500.000 euro per gli interventi di ristrutturazione dell’Auditorium Paccagnini, che contribuiranno a risolvere alcune criticità strutturali. Tuttavia, i dettagli su come verranno impiegati questi fondi saranno definiti solo.

In conclusione, il progetto di ammodernamento della caserma dei carabinieri a Castano Primo rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture pubbliche, mentre il dibattito sul bilancio comunale evidenzia le sfide economiche che l’amministrazione dovrà affrontare nei prossimi anni.