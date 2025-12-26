Olimpia Milano trionfa nel derby contro Cantù grazie a un eccezionale Nebo

L'Olimpia Milano trionfa nel derby grazie a un'eccellente prestazione di Nebo, vero protagonista della serata.

La Pallacanestro Milano ha trionfato nel derby contro Cantù, confermando il proprio valore nel campionato di basket italiano. La partita, conclusasi con il punteggio di 94-89, ha visto l’eccezionale prestazione di Josh Nebo, che ha contribuito notevolmente al successo della sua squadra.

Analisi della partita

Il match si è svolto in un clima di grande intensità, con entrambe le squadre pronte a lottare per la vittoria. Milano ha iniziato la partita in modo deciso, chiudendo il primo quarto con un vantaggio di 7 punti, grazie a un buon gioco di squadra e a tiri precisi. Cantù, tuttavia, ha risposto con determinazione, riuscendo a rimanere in partita fino all’ultimo secondo.

Le statistiche chiave

Durante la partita, l’Olimpia ha registrato una percentuale di tiro complessiva del 50%, mentre Cantù si è fermata al 55,3%. Un dato significativo riguarda i rimbalzi, dove Milano ha prevalso con 39 contro i 36 di Cantù. Le palle perse sono state inferiori per Milano, con soli 9 turnover rispetto ai 12 degli avversari.

Performance individuale di Nebo

Josh Nebo si è dimostrato il giocatore più decisivo sul parquet, mettendo a referto 22 punti e catturando 12 rimbalzi. La sua presenza sotto canestro ha rappresentato una sfida per la difesa avversaria, rendendolo un elemento fondamentale per la vittoria di Milano. Nebo ha evidenziato anche una notevole capacità di recupero palla, contribuendo a mantenere alta l’intensità del gioco.

Le reazioni post-partita

Dopo la partita, il coach dell’Olimpia, Poeta, ha elogiato la prestazione della sua squadra, in particolare di Nebo. Ha sottolineato come la vittoria sia stata il risultato di un grande lavoro di squadra. Anche i giocatori, come Brooks e Guduric, hanno espresso la loro soddisfazione per il risultato, evidenziando l’importanza del derby e il supporto dei tifosi.

Il futuro per l’Olimpia Milano

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si posiziona in una buona posizione in classifica, dando slancio alla propria campagna per il campionato. La squadra è pronta ad affrontare le prossime sfide con maggiore fiducia, consapevole delle proprie potenzialità.

Il prossimo incontro rappresenta un momento fondamentale per mantenere il ritmo e proseguire nella costruzione di una stagione di successo. Gli allenatori e i giocatori si mostrano determinati a non sottovalutare alcun avversario, impegnandosi a lavorare con dedizione per migliorare ogni aspetto del gioco.