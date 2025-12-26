Olimpia Milano Sconfitta a Dubai: Analisi Approfondita della Partita

L'Olimpia Milano subisce una sconfitta a Dubai dopo un match intenso e ben disputato.

La sfida tra l’Olimpia Milano e Dubai si è conclusa con una sconfitta amara per i biancorossi, incapaci di mantenere il vantaggio in un incontro ricco di emozioni e colpi di scena. Il punteggio finale si è fissato su un 99-92, riflettendo l’andamento altalenante della gara, con Milano che ha mostrato carattere, ma ha anche patito in difesa.

I fatti

Il primo quarto è stato decisamente complicato per l’Olimpia, che ha faticato a trovare il ritmo giusto. Dubai, spinta dall’energia del pubblico e da una strategia offensiva aggressiva, ha rapidamente messo in difficoltà la difesa milanese. Con un gioco fisico e determinato, i padroni di casa hanno chiuso il primo periodo con un vantaggio di 31-20.

Momenti chiave del primo tempo

Durante i primi minuti, Milano ha mostrato evidenti lacune difensive, concedendo numerosi rimbalzi offensivi e canestri facili ai rivali. La reazione è arrivata nel secondo quarto, quando i giocatori di coach Poeta hanno deciso di alzare l’intensità difensiva. Grazie ai punti di Nebo e a importanti triple, il distacco è stato ridotto a 56-49 all’intervallo, dando nuova speranza agli ospiti.

Recupero e lotta nel secondo tempo

Il rientro dagli spogliatoi ha visto un’Olimpia più motivata e concentrata, capace di ritrovare il ritmo offensivo e di difendere con maggiore determinazione. Con una difesa solida, Milano ha iniziato ad accorciare le distanze, arrivando a toccare il -1 per ben due volte nel terzo quarto, mantenendo aperta la partita.

Le sfide del quarto periodo

Nonostante i tentativi di sorpasso, Milano ha faticato a prendere il comando della partita. Un errore di Brown ha permesso a Mckinley Wright IV di segnare un gioco da tre punti che ha riportato Dubai a +4. Con Bertans che ha aggiunto una tripla, i biancorossi si sono trovati nuovamente in difficoltà, non riuscendo a fermare le seconde opportunità concesse ai rivali.

Le performance individuali

Nonostante la sconfitta, alcuni giocatori dell’Olimpia hanno avuto prestazioni degne di nota. Nebo è stato il migliore marcatore con 15 punti, seguito da Shields con 14 e Guduric con 11. Tuttavia, il peso maggiore della partita è ricaduto su Dubai, dove Bacon, Wright IV e Kabengele hanno combinato per un totale di 61 punti, dimostrando la loro capacità di sfruttare ogni errore degli avversari.

La sconfitta dell’Olimpia Milano evidenzia la necessità di migliorare in difesa e di essere più incisivi nelle fasi cruciali della partita. Le seconde opportunità concesse a Dubai si sono rivelate decisive, portando a un finale che lascia un sapore agrodolce ai biancorossi.