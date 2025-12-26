Eventi imperdibili a Milano il 25 e 26 dicembre 2025: cosa fare e vedere

Milano si trasforma in un'incantevole destinazione natalizia: esplora gli eventi imperdibili per il 25 e 26 dicembre. Scopri le migliori esperienze da vivere in città durante il periodo delle festività, dai mercatini di Natale alle attività per famiglie, concerti e spettacoli unici. Non perdere l'occasione di immergerti nella magia del Natale a Milano!

Il Natale a Milano rappresenta un’esperienza unica e magica, specialmente nei giorni del 25 e 26 dicembre. Le strade e le piazze della città si animano con eventi, mercatini e attività adatte a ogni età. Per chi cerca idee per trascorrere queste festività, questo articolo offre un’analisi delle migliori opportunità per vivere il Natale milanese.

Mercatini e villaggi di Natale

Fino al 6 gennaio, la Piazza Duomo ospita un suggestivo mercatino di Natale con casette in legno, dove è possibile trovare idee regalo per ogni tasca. Le bancarelle sono aperte tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00, offrendo una vasta gamma di prodotti artigianali e specialità gastronomiche.

La pista di ghiaccio più grande di Milano si trova in Piazza Città di Lombardia. È possibile partecipare a corsi di pattinaggio e prendere lezioni private per migliorare la tecnica. Per ulteriori informazioni o per prenotare, è possibile contattare il numero 344 4566359. L’ingresso alla pista è libero, senza necessità di prenotazione.

Illuminazioni e decorazioni natalizie

La città si illumina di luci straordinarie, creando un’atmosfera incantevole. L’Albero dei Giochi in Piazza Duomo rappresenta lo spirito natalizio, restando acceso ogni sera fino all’Epifania. Questi eventi fanno parte dell’iniziativa #Nataledeglialberi, che include 19 installazioni artistiche in tutta Milano.

Eventi culturali e spettacoli

Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, offre numerose opportunità per apprezzare la cultura milanese. Presso il TAM Teatro Arcimboldi, si esibirà il Dream Gospel Choir, una delle voci più interessanti della nuova scena gospel di Harlem. Con un repertorio che include classici come Amazing Grace e Oh Happy Day, questa performance è destinata a toccare il cuore di tutti i presenti.

Per gli appassionati d’arte, è imperdibile la mostra Space Dreamers – Immersive Experience. Situata in Piazza Cesare Beccaria, la mostra propone un viaggio attraverso 18 installazioni immersive che esplorano il cosmo e i sogni. I biglietti sono disponibili a partire da 15€ per i bambini, con opzioni per famiglie, e possono essere prenotati su Fever.

Attività per famiglie

Per i più giovani, il Museo Impossibile offre un’esperienza interattiva con oltre 50 attrazioni. Qui è possibile scattare foto incredibili e divertirsi con scenografie in 3D. È consigliabile incontrare l’avatar di Albert Einstein, che guida i visitatori attraverso un percorso educativo e divertente.

Cinema e intrattenimento

Per chi desidera godersi un film, il nuovo locale NOISE – Il Cinemino sul Naviglio Pavese ha aperto le sue porte il 26 dicembre. Con proiezioni di film acclamati come Le città di pianura e opere di David Lynch, il cinema rappresenta un’opzione ideale per una serata all’insegna del relax e della cultura.

Per chi cerca avventure all’aperto, il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini pubblici di Porta Venezia rappresenta il luogo ideale. Con attrazioni pensate per bambini, spettacoli coinvolgenti e una pista di pattinaggio, questo villaggio incantato rimane aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio.

Il Teatro Lirico Giorgio Gaber propone Il Calamaro Gigante, un’opera che narra storie affascinanti adatte a un pubblico di tutte le età, veicolando messaggi positivi e motivazionali.

È opportuno non trascurare i musei e le gallerie di Milano, molti dei quali offrono ingressi gratuiti, permettendo di scoprire la ricca storia artistica della città. Si consiglia di pianificare la propria visita per vivere un Natale indimenticabile a Milano.