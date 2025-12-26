Bilancio Annuale della Polizia Locale di Cornaredo: Risultati, Novità e Prospettive Future

Un anno di attività straordinarie per la Polizia Locale di Cornaredo, caratterizzato da risultati significativi e progressi tangibili.

Il 2025 è stato un anno di notevole impegno e rinnovamento per il Comando della Polizia Locale di Cornaredo. Sotto la guida del nuovo comandante Domenico Giardino, insediatosi nel 2025, l’amministrazione ha tracciato un bilancio che evidenzia non solo i risultati raggiunti, ma anche le novità introdotte nel corso dell’anno.

In totale, sono stati effettuati 14 arresti, oltre 300 denunce e sono state imposte circa 4000 sanzioni in base al codice della strada. Questi dati testimoniano un’attività di controllo e prevenzione che mira a garantire la sicurezza dei cittadini.

Rinnovamento e nuove normative

Un passo significativo è stata la revisione del Regolamento del Corpo e dell’Armamento, un documento che non veniva aggiornato da oltre 30 anni. Questo cambiamento ha portato alla creazione del Nucleo Investigativo di Polizia Giudiziaria, un passo fondamentale per affrontare le nuove sfide della sicurezza urbana.

Uffici specializzati e prevenzione

Grazie al nuovo Regolamento, sono stati istituiti anche diversi uffici specializzati, tra cui uno dedicato alla prevenzione e repressione dei reati di genere. La polizia ha, quindi, non solo rinnovato le proprie attrezzature, ma ha anche ampliato il proprio campo d’azione per coprire tematiche emergenti.

Una delle iniziative più apprezzate è stata l’implementazione degli stalli rosa, riservati a donne in gravidanza o con bambini piccoli, che dimostrano l’impegno dell’amministrazione nel promuovere la sicurezza e il benessere delle famiglie.

Efficienza e modernizzazione delle risorse

Nel corso dell’anno, la Polizia Locale ha anche intrapreso un processo di razionalizzazione della spesa, dismettendo veicoli obsoleti che comportavano costi elevati di manutenzione. Questo ha permesso di rinnovare il parco auto, migliorando l’efficienza operativa.

Inoltre, l’amministrazione ha investito in nuovi strumenti, come un etilometro all’avanguardia e test salivari per il rilevamento di sostanze stupefacenti, confermando il proprio impegno nella lotta contro il traffico di droga.

Innovazione tecnologica

Un altro passo verso la modernizzazione del Comando è stata l’introduzione di sistemi gestionali digitalizzati, assenti da oltre un decennio. Grazie a finanziamenti regionali, sono stati acquisiti dispositivi radio di ultima generazione, permettendo una comunicazione più efficiente tra le unità sul campo.

La sala operativa ha visto l’introduzione di un sistema di geolocalizzazione per monitorare le pattuglie in tempo reale, aumentando così la sicurezza del personale operativo.

Collaborazione e sicurezza urbana

Un altro aspetto importante è stato il rafforzamento della collaborazione con gli enti locali. Nel 2025, sono stati garantiti circa 60 turni serali in convenzione con il Comune di Settimo Milanese, oltre a 50 servizi diurni e notturni finanziati dalla Regione Lombardia. Queste misure hanno consentito di effettuare ben 110 pattugliamenti aggiuntivi durante le fasce orarie critiche.

Progetti futuri

