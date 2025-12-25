Rinnovo della Piazza San Giorgio a Cuggiono: Scopri il Progetto Che Prende Vita

Il progetto di riqualificazione di Piazza San Giorgio a Cuggiono è ufficialmente avviato, segnando l'inizio di un'importante fase di innovazione e sviluppo per la comunità.

La comunità di Cuggiono è in attesa per l’annuncio dell’avvio dei lavori di riqualificazione della piazza San Giorgio. Questo intervento segna un’importante tappa per il comune e rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione dell’area, che si estende all’esterno della provinciale 31, precisamente lungo via San Rocco, fino all’area antistante la basilica di San Giorgio Martire.

Dettagli del progetto di riqualificazione

Il progetto è stato ufficialmente approvato dalla Giunta l11 dicembre ed è attualmente in fase di preparazione per l’individuazione dell’impresa che si occuperà dei lavori. Secondo le previsioni del sindaco Giovanni Cucchetti, il cantiere verrà ufficialmente consegnato entro la fine di. “La nostra intenzione è trasformare la piazza in un luogo di incontro e socializzazione”, ha sottolineato Cucchetti, evidenziando la necessità di creare uno spazio accogliente, dotato di aree verdi e arredi urbani che incoraggino la comunità a riunirsi e socializzare.

Un progetto atteso da anni

Il sindaco ha dichiarato: “La creazione di una piazza pedonale è una scelta politica chiara, che abbiamo promesso cinque anni fa durante la nostra campagna elettorale. Questo progetto rappresenta un obiettivo fondamentale della nostra Amministrazione.” Cucchetti ha espresso il suo orgoglio per l’avvio di un intervento atteso da decenni, affermando che “la riqualificazione di piazza San Giorgio non solo migliorerà l’estetica del nostro centro, ma contribuirà anche a stimolare nuove attività commerciali e lo sviluppo del commercio locale.”

Investimenti e tempistiche

Il costo totale dell’intervento è di 687.000 euro, finanziato tramite un mutuo. I lavori sono previsti per concludersi entro maggio 2026. La nuova pavimentazione della piazza utilizzerà materiali chiari, come granito e porfido in diverse sfumature di grigio, progettati per assorbire il calore durante i mesi estivi. Un elemento innovativo sarà l’installazione di un cunicolo tecnologico attorno alla piazza, che garantirà servizi moderni e funzionali. I sottoservizi sono stati già riqualificati e verificati nel corso dell’anno precedente, assicurando che l’infrastruttura soddisfi le nuove esigenze.

Modifiche alla viabilità

Per quanto riguarda la viabilità, l’accesso a via Marinoni sarà riservato esclusivamente ai residenti. Il senso unico su via Gualdoni rimarrà invariato, con accesso a via Zenoni da via Monsignor Motta. “Prima di avviare i lavori, ci confronteremo con i negozianti e i residenti per definire le modalità di accesso,” ha dichiarato Cucchetti. “Siamo consapevoli delle difficoltà che potrebbero sorgere, ma ci impegneremo a minimizzarle e a garantire una rapida conclusione dei lavori.”

Riqualificazione di piazza San Giorgio a Cuggiono

Il progetto di riqualificazione di piazza San Giorgio a Cuggiono rappresenta un passo significativo per la comunità locale. Si tratta di un’opportunità per trasformare un’area centrale in un luogo vivibile e attraente. La visione del sindaco e della sua Amministrazione è chiara: creare uno spazio che abbellisca la città e diventi un punto di riferimento per la socialità e le attività commerciali. L’obiettivo è attrarre nuove imprese e risvegliare l’interesse per il commercio locale, aprendo così un nuovo capitolo per la vita della piazza e della comunità di Cuggiono.