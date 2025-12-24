Rigenerazione Urbanistica della Piazza d’Armi a Milano: Un Nuovo Inizio per la Città

Un nuovo e vasto parco urbano sta per essere realizzato a Milano, arricchendo la città con spazi verdi di alta qualità e residenze a prezzi accessibili per tutti.

Milano si prepara a trasformare l’ex area militare di piazza d’Armi in un progetto innovativo e sostenibile, che prevede la creazione di un vasto parco urbano e nuove residenze destinate a giovani coppie e lavoratori. Questa iniziativa è stata ufficialmente avviata grazie alla recente approvazione di un protocollo d’intesa tra il Comune di Milano e Invimit SGR Spa, società controllata dal Ministero dell’Economia.

Dettagli del progetto di rigenerazione

Il sito di piazza d’Armi, situato nella zona nord-ovest della città, si estende per circa 424mila metri quadrati e rappresenta uno degli spazi urbanistici più significativi del quartiere di Baggio. Gran parte di quest’area, un tempo occupata da strutture militari, sarà destinata alla creazione di un ampio parco, che si stima coprirà circa l’80% del territorio, superando così le indicazioni minime del Piano di Governo del Territorio.

Un parco per tutti

Il nuovo parco urbano sarà caratterizzato da percorsi naturalistici, aree sportive e spazi gioco per bambini, rendendolo un luogo ideale per famiglie e sportivi. La tutela del “Bosco delle averle” riveste un’importanza particolare; quest’area di circa 1,7 ettari ospita diverse specie di flora e fauna, tra cui l’averla, un piccolo uccello passeriforme. Il progetto del parco sarà definito ulteriormente attraverso un concorso pubblico in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Nuove residenze e servizi

Oltre alla realizzazione del parco, il progetto prevede anche la costruzione di circa 1.700 appartamenti. Di questi, 700 saranno riservati a dipendenti pubblici impiegati in servizi essenziali, quali infermieri e forze dell’ordine, con affitti calmierati che non supereranno il 30% del loro stipendio. Questo rappresenta un importante passo verso il miglioramento dell’accessibilità abitativa per le categorie più vulnerabili della popolazione.

Un equilibrio tra verde e sviluppo urbano

Il piano di sviluppo prevede di concentrare le nuove edificazioni nella zona degli ex Magazzini di Baggio, dove saranno realizzati circa 122mila metri quadrati di nuove strutture residenziali. I restanti 22mila metri quadrati, attualmente di proprietà comunale, saranno trasferiti ad altre aree della città per favorire ulteriori iniziative di edilizia sociale e servizi pubblici.

Impatto sulla comunità e sostenibilità

Il progetto di rigenerazione di piazza d’Armi ha l’obiettivo di riqualificare un’area dismessa e di promuovere un modello di sviluppo sostenibile. Questo approccio intende garantire un equilibrio tra spazi verdi e costruzioni. La vicesindaca Anna Scavuzzo ha evidenziato come la riduzione delle volumetrie e la creazione di aree verdi rappresentino una scelta strategica per il benessere della comunità.

Il progetto di piazza d’Armi si configura come un esempio di innovazione urbanistica, in grado di rispondere alle esigenze abitative e ambientali di Milano. Con l’avvio di questa iniziativa, la città si prepara a offrire ai suoi cittadini non solo nuove residenze, ma anche uno spazio verde di grande valore, contribuendo così a un futuro più sostenibile e vivibile.