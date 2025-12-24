Operatore Socio Sanitario Arrestato per Maltrattamenti agli Anziani a Parabiago

Un'indagine approfondita ha condotto all'arresto di un infermiere, accusato di aver perpetrato atti di violenza su anziani all'interno di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) a Parabiago.

Il 23 dicembre 2025, i carabinieri della Compagnia di Legnano hanno eseguito un’ordinanza di arresto domiciliare nei confronti di un operatore socio sanitario di origine peruviana, accusato di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di alcuni ospiti di una residenza sanitaria assistita (RSA) a Parabiago. Questo provvedimento è scaturito da un’indagine approfondita che ha rivelato un quadro inquietante di abusi all’interno della struttura.

Origine dell’indagine

Le indagini sono cominciate a seguito di una denuncia presentata dai familiari di un’anziana donna, completamente non autosufficiente, che risiedeva nella RSA. I parenti avevano notato segni evidenti di violenza fisica sulla loro congiunta, portandoli a contattare le autorità nel mese di ottobre. Questa denuncia ha innescato un’attività investigativa da parte della Sezione Operativa del NOR di Legnano, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Verifiche iniziali e approfondimenti

Successivamente alla denuncia, i carabinieri hanno effettuato una serie di verifiche preliminari. Queste hanno portato alla decisione di avviare un’indagine più articolata, che ha incluso anche attività tecniche all’interno della struttura. Gli investigatori hanno raccolto prove e testimonianze che hanno messo in luce comportamenti inaccettabili da parte dell’operatore sanitario, il quale approfittava della fragilità e della vulnerabilità degli ospiti.

Dettagli sugli abusi

Le indagini hanno evidenziato come l’indagato, un infermiere di 46 anni, abbia perpetrato le sue azioni in momenti in cui si trovava in esclusiva presenza delle vittime. Questa condotta delittuosa si è manifestata principalmente nei confronti di due pazienti anziani, entrambi incapaci di autodeterminarsi. Gli episodi di maltrattamenti e violenza riscontrati si sono ripetuti nel tempo, creando un clima di paura e sofferenza all’interno della struttura.

Impatto sulla comunità e sulla struttura

La notizia di questi abusi ha scosso profondamente non solo i familiari delle vittime, ma l’intera comunità di Parabiago. La RSA, che ha il compito di garantire assistenza e protezione ai suoi ospiti, si trova ora a dover affrontare una crisi di fiducia e reputazione. È fondamentale, ora più che mai, che vengano adottate misure di prevenzione e monitoraggio più rigorose per garantire la sicurezza degli anziani.

Il caso ha sollevato interrogativi importanti sulla sicurezza e il benessere delle persone anziane nelle strutture assistenziali. È essenziale che i familiari e i caregiver siano sempre vigili e pronti a segnalare qualsiasi comportamento sospetto, per proteggere i più vulnerabili.

Questo episodio drammatico serve da monito per l’intero settore della salute e dell’assistenza sociale. La tutela dei diritti e della dignità degli anziani deve essere una priorità assoluta, affinché simili atrocità non si ripetano mai più.