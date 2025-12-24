Olimpia Milano vs Dubai in Eurolega: un match deludente da non perdere

L'Olimpia Milano fallisce nel superare Dubai in un incontro fondamentale per la classifica dell'Eurolega.

La partita di Eurolega tra Dubai e Olimpia Milano si è rivelata una sfida impegnativa per la squadra italiana, che ha chiuso con una sconfitta per 99-92. Questo incontro era cruciale per il cammino delle due squadre verso la qualificazione ai playoff, data la loro posizione vicina in classifica.

Il match ha visto l’Olimpia partire con un primo quarto disastroso, che ha compromesso l’esito finale. La squadra di coach Poeta ha dovuto inseguire sin dall’inizio, mentre Dubai ha sfruttato al massimo l’energia e la precisione dei suoi giocatori chiave.

Un inizio da dimenticare

Nel primo quarto, Dubai ha dominato il gioco, segnando con grande facilità e creando un divario che Milano non è riuscita a colmare.

La reazione di Milano

Malgrado l’inizio difficile, l’Olimpia ha tentato di reagire. Durante il secondo quarto, alcuni buoni momenti di gioco hanno permesso a Milano di avvicinarsi, grazie anche ai punti di Josh Nebo e Shavon Shields. Tuttavia, ogni tentativo di rimonta è stato prontamente risposto da Dubai, che ha mantenuto il controllo della partita.

Momenti chiave del match

Un altro momento decisivo si è verificato all’inizio dell’ultimo quarto, quando Milano ha mostrato segni di risveglio, riducendo lo svantaggio a pochi punti. Ma il pessimo inizio di quel periodo ha vanificato ogni sforzo. Con un Josh Nebo che ha chiuso con 15 punti e un Shavon Shields che ha aggiunto altri 14, Milano ha cercato di rimanere in partita, ma i troppi errori nei momenti cruciali hanno fatto la differenza.

Le statistiche parlano chiaro

Analizzando le statistiche, si nota che Dubai ha dominato nel gioco sotto canestro, con McKinley Wright che ha contribuito con 19 punti e 9 assist. Anche Mfiondu Kabengele ha avuto un ruolo importante, mettendo a segno 17 punti e 8 rimbalzi. Milano, pur avendo alcuni buoni individui, non è riuscita a trovare continuità nelle sue prestazioni.

Le prospettive future

Questa sconfitta rappresenta un nuovo campanello d’allarme per l’Olimpia Milano, che deve affrontare le prossime partite con maggiore determinazione e concentrazione. La squadra è chiamata a reagire dopo questa battuta d’arresto, con l’obiettivo di ritornare in carreggiata e conquistare i punti necessari per la qualificazione ai playoff.

Il match contro Dubai ha evidenziato non solo le difficoltà di Milano in trasferta, ma anche la necessità di un miglioramento complessivo per affrontare al meglio il prosieguo della stagione di Eurolega. La prossima occasione sarà fondamentale per dimostrare la forza del gruppo e la capacità di risollevarsi dopo una sconfitta così pesante.