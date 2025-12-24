Olimpia Milano in Crisi: Analisi Approfondita della Partita contro Dubai Basketball

L'Olimpia Milano non riesce a ottenere la vittoria in trasferta contro Dubai Basketball a causa di una difesa inadeguata e poco efficace.

La partita di EuroLeague tra l’Olimpia Milano e Dubai Basketball si è conclusa con una sconfitta per i milanesi, evidenziando diverse problematiche, in particolare nel settore difensivo. Coach Peppe Poeta ha commentato l’andamento della gara, sottolineando come un approccio iniziale troppo passivo abbia influito negativamente sulla prestazione della sua squadra.

Durante il primo quarto, Milano ha lasciato spazio ai talentuosi avversari, permettendo loro di prendere confidenza e ritmo. Nonostante un tentativo di rimonta, la mancanza di solidità difensiva ha fatto la differenza e ha reso difficile ottenere il risultato desiderato.

Analisi del match

Il punteggio finale di 99-92 per Dubai Basketball può essere interpretato attraverso le statistiche di squadra, che mostrano un equilibrio, ma con un vantaggio netto per i padroni di casa. Milano ha chiuso con un 48% da due e un ottimo 43% da oltre l’arco, ma il disavanzo vicino al canestro è stato evidente, con Dubai che ha registrato un impressionante 58% da due.

Fattori decisivi della partita

I tiri liberi hanno giocato un ruolo cruciale, con Dubai che ha capitalizzato l’81% delle sue opportunità contro il 71% di Milano. Anche il controllo dei rimbalzi ha visto Dubai dominare con un 39-33, fornendo ai locali seconde possibilità in momenti critici della gara. Nonostante un’ottima circolazione di palla da parte dei milanesi, chiudendo con 20 assist, il divario nei rimbalzi ha pesato sulla prestazione finale.

Le prestazioni individuali

Analizzando le prestazioni dei giocatori di Milano, alcuni hanno mostrato sprazzi di talento. Lorenzo Brown, ad esempio, si è distinto per la sua energia, chiudendo con 9 punti in poco più di un quarto, mentre Zach LeDay ha dimostrato costanza con 12 punti e 6 rimbalzi. Tuttavia, la squadra ha sofferto la mancanza di continuità, e alcuni giocatori, come Devin Booker e Armoni Brooks, non sono riusciti a mantenere un impatto costante durante l’incontro.

In particolare, Shavon Shields e Josh Nebo hanno contribuito con 14 e 15 punti rispettivamente, ma non sono stati sufficienti a cambiare le sorti della partita. Milano ha faticato a trovare soluzioni alternative quando Dubai ha aumentato il ritmo e la fisicità del gioco.

Riflessioni di Coach Poeta

In conferenza stampa, Poeta ha evidenziato i punti critici della prestazione, affermando: “Ci siamo presentati con un atteggiamento poco incisivo, specialmente nel primo quarto. Permettere a una squadra talentuosa come Dubai di prendere fiducia è stato fatale. Abbiamo cercato di rientrare in partita, chiudendo il terzo quarto a -1, ma la nostra difesa è stata insufficiente per portare a casa la vittoria. Anche se in attacco abbiamo avuto più giocatori in doppia cifra, la mancanza di una difesa solida ci ha penalizzato, specialmente in trasferta in EuroLeague.”

Il prossimo passo per l’Olimpia Milano sarà quello di analizzare a fondo queste problematiche e lavorare sulla difesa per affrontare le prossime sfide con maggiore determinazione e solidità. La partita di Dubai è stata un campanello d’allarme che deve spingere la squadra a rivedere e migliorare la propria strategia di gioco.