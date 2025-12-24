Mercato Natalizio Straordinario a Baranzate: Scopri le Offerte del 2025!

Il 24 dicembre, a Baranzate, avrà luogo un mercato straordinario dedicato al supporto dei cittadini in preparazione delle festività natalizie. Un'opportunità imperdibile per scoprire prodotti locali, sostenere le attività commerciali della comunità e vivere un'atmosfera festiva unica. Unisciti a noi per celebrare insieme e contribuire al benessere della nostra comunità!

La comunità di Baranzate si prepara a festeggiare il Natale con un’iniziativa che promuove la solidarietà<\/strong> e il benessere dei suoi cittadini. L’Amministrazione comunale ha annunciato l’organizzazione di un mercato straordinario<\/strong> per il giorno della vigilia, mercoledì 24 dicembre. Questa decisione è stata presa per garantire ai residenti l’accesso a beni e servizi in un periodo in cui le tradizionali aperture dei mercati sono compromesse.

La motivazione dietro l’iniziativa

La scelta di realizzare un mercato straordinario è stata dettata dall’annullamento dei mercati programmati per il giovedì successivo, che coinciderebbero con le festività di Natale<\/strong> e Capodanno<\/strong>. L’assessore al Commercio, Francesco Chiariello, ha spiegato che l’intento è quello di venire incontro alle esigenze della comunità, sottolineando l’importanza di questo servizio, soprattutto per le categorie più fragili come gli anziani.

Un supporto per i cittadini

Il sindaco Chiariello ha dichiarato che il mercato rappresenta un punto di riferimento fondamentale per molti cittadini, in particolare per le persone anziane. L’assenza di questo servizio per due settimane consecutive avrebbe potuto comportare notevoli difficoltà. Per questo motivo, si è deciso di organizzare un mercato straordinario, al fine di garantire tutti i servizi necessari in un momento cruciale dell’anno.

Dettagli sul mercato di Natale

Il mercato si svolgerà dalle 8:00 alle 12:30, offrendo ai cittadini l’opportunità di acquistare prodotti freschi e locali in vista delle celebrazioni natalizie. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione non solo per effettuare acquisti, ma anche per promuovere la socializzazione e la coesione tra i residenti, in un periodo in cui la comunità è invitata a unirsi per festeggiare.

Un messaggio di auguri

L’assessore Chiariello ha esteso i suoi più sentiti auguri a tutti i cittadini di Baranzate, augurando un Natale sereno e un 2026 ricco di successi e felicità. Questo mercato straordinario rappresenta non solo un’opportunità commerciale, ma anche un simbolo di unità e sostegno reciproco in un periodo dell’anno in cui tali valori assumono un significato particolare.