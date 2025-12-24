Eurolega 2025/2026: Olimpia Milano sfida Dubai in diretta streaming

Olimpia Milano si prepara ad affrontare Dubai in una sfida cruciale di Eurolega.

Il 23 dicembre 2025, l’Olimpia Milano scenderà in campo per affrontare la squadra di Dubai nell’ambito dell’Eurolega 2025/2026. Questa partita riveste particolare importanza per i meneghini, che intendono risalire la classifica dopo una sconfitta contro i campioni in carica, il Fenerbahce. La sfida si svolgerà negli Emirati Arabi, un luogo che ha già visto diversi successi per i padroni di casa.

Il contesto della partita

Attualmente, l’Olimpia Milano occupa l’undicesimo posto in classifica, con un bilancio di 9 vittorie e 8 sconfitte. Un risultato che non rispecchia le aspettative di inizio stagione. La squadra, guidata dall’allenatore Peppe Poeta, è consapevole dell’importanza di questa partita per mantenere il contatto con le posizioni di vertice e per continuare a nutrire speranze di qualificazione ai playoff.

Le difficoltà della trasferta

Affrontare una squadra come Dubai, al debutto nella massima competizione europea, rappresenta una sfida significativa. I padroni di casa hanno già conquistato sei vittorie nel loro palazzetto, rendendo l’atmosfera particolarmente ostica per gli avversari. L’Olimpia Milano deve trovare la giusta motivazione per tornare alla vittoria, considerando che l’ultima affermazione esterna risale a un mese fa contro il Maccabi Tel Aviv.

Giocatori chiave e assenze

In vista della partita, Milano può contare su elementi chiave come Nico Mannion e Lorenzo Brown, i quali hanno ritrovato la forma dopo alcuni infortuni che li avevano tenuti lontani dal campo. Tuttavia, la squadra dovrà fare a meno di Leonardo Bolmaro, ancora in fase di recupero. La presenza di Mannion e Brown sarà cruciale per aumentare le probabilità di successo contro Dubai.

Le statistiche recenti

Nelle ultime dieci partite di Eurolega, l’Olimpia ha ottenuto sette vittorie, evidenziando un miglioramento nella performance complessiva della squadra. Tuttavia, la chiave per il successo sarà la continuità, fondamentale per risalire in classifica e puntare a obiettivi ambiziosi. Ogni partita assume un’importanza cruciale e ogni punto guadagnato potrà fare la differenza nel finale di stagione.

Come seguire la partita

La sfida tra Dubai e Olimpia Milano avrà inizio alle ore 17:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. Per chi desidera seguire l’evento in streaming, sarà possibile farlo tramite le piattaforme Sky Go e NOW Tv. L’importanza di assistere a questa emozionante partita è sottolineata dal fatto che potrebbe rivelarsi decisiva per il proseguo della stagione dell’Olimpia Milano.

L’appuntamento con l’Eurolega è fissato. L’Olimpia Milano è pronta a lottare per ottenere una vittoria fondamentale. La squadra dovrà dimostrare carattere e determinazione per affrontare una trasferta insidiosa e risalire verso le posizioni di vertice.