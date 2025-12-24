Aggressione a Milano: Ragazzo di 15 Anni Sequestrato da una Baby Gang

Un'ora di terrore nel cuore di Milano: un quindicenne vittima di una baby gang.

È stata una serata da incubo per un ragazzo di quindici anni, vittima di un’aggressione brutale nel cuore pulsante di Milano. La scena si è svolta in via San Gregorio, una strada affollata e vivace, dove il giovane si stava dirigendo per incontrare alcuni amici. Quello che doveva essere un normale incontro si è trasformato in un incubo a causa di un gruppo di coetanei senza scrupoli.

Il momento dell’aggressione

Intorno alle 19.30 di domenica 21 dicembre, un branco composto da quattro ragazzi ha accerchiato la vittima. Tra di loro c’era un tunisino di diciotto anni, un siriano di diciassette, un marocchino di sedici e una ragazza italiana di quindici. Questi giovani, provenienti dalla provincia di Bergamo, non hanno esitato a minacciare il quindicenne, costringendolo a spogliarsi e a cedere i suoi effetti personali, tra cui cellulare e portafoglio.

La pressione e la richiesta di denaro

Nonostante la paura e l’imbarazzo, il gruppo ha spinto il ragazzo a seguirli verso uno sportello bancomat nelle vicinanze. Qui, sotto minaccia, gli hanno ordinato di prelevare denaro. Quando si sono resi conto che il saldo della carta era insufficiente, la situazione è diventata ancora più tesa. I rapinatori hanno costretto il giovane a contattare il padre per chiedere un rifornimento di denaro.

Il colpo di scena: la chiamata al 112

Fortunatamente, la telefonata che il ragazzo ha fatto al genitore ha avuto un effetto decisivo. Il padre, intuendo che qualcosa non andava, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine componendo il numero 112. La tempestività della sua azione ha attivato un intervento immediato da parte dei carabinieri del Radiomobile, che si sono messi subito alla ricerca del gruppo.

L’intervento dei carabinieri

In pochi minuti, le pattuglie sono riuscite a rintracciare i rapinatori mentre tentavano di fuggire in Corso Buenos Aires. Nonostante la loro resistenza e i tentativi di attaccare i militari, i carabinieri sono riusciti a bloccarli. Le accuse nei loro confronti sono gravi: sequestro di persona, rapina, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

La questione della sicurezza a Milano

Questo episodio solleva interrogativi importanti sulla sicurezza nelle strade di Milano. Mentre le baby gang sembrano proliferare, è fondamentale che le autorità locali rivedano le loro strategie di prevenzione e intervento. I cittadini, inclusi i più giovani, devono sentirsi al sicuro nelle loro comunità, e gli incidenti come questo non dovrebbero più verificarsi.

In questo contesto, è cruciale che le forze dell’ordine siano messe in condizione di operare efficacemente, intervenendo non solo in caso di emergenza, ma anche prevenendo tali situazioni di rischio. La sicurezza non è solo una questione di ordine pubblico; è un diritto fondamentale che tutti devono poter esercitare.