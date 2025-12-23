Sicurezza a Rozzano: Le Ultime Operazioni della Polizia Locale per Proteggere la Comunità

Le forze dell'ordine potenziano i controlli a Rozzano per assicurare un ambiente sicuro e protetto per i cittadini.

Negli ultimi giorni, Rozzano ha visto un’intensa attività di controllo da parte della polizia locale nell’ambito dell’operazione “Rozzano Sicura”. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza pubblica e a combattere le violazioni della legalità, specialmente durante un periodo dell’anno caratterizzato da festeggiamenti e un maggiore afflusso di persone.

Durante un blitz notturno, gli agenti hanno scoperto un negozio dismesso trasformato in un vero e proprio dormitorio. All’interno, tre uomini di origine straniera, tutti regolarmente presenti sul territorio, vivevano stabilmente. I locali erano attrezzati con camere da letto, armadi e un’area per i pasti, segno di un’occupazione abusiva e impropria.

Interventi significativi della polizia locale

Le operazioni della polizia non si sono limitate solo al ritrovamento del dormitorio. Infatti, l’affittuario del negozio è stato multato con una somma di 12.000 euro per il cambio di destinazione d’uso, in quanto i locali appartenevano a Aler e sono stati subaffittati illegalmente. Inoltre, è emerso che una parte del negozio veniva utilizzata come deposito di generi alimentari, probabilmente destinati a un bar, e su questo aspetto sono in corso ulteriori indagini.

Occupazione abusiva e spaccio di droga

Un’altra operazione ha portato alla denuncia di un uomo con precedenti per spaccio, che occupava abusivamente un locale comune in un condominio Aler. Questo locale era riservato al ricovero degli attrezzi del personale di pulizia. L’uomo, dopo essere stato allontanato, è stato denunciato per occupazione abusiva.

Durante le operazioni, gli agenti hanno anche recuperato un panetto di hashish del peso di circa 110 grammi, nascosto in un’area centrale della città. La scoperta è avvenuta dopo che alcuni individui si sono allontanati frettolosamente alla vista della pattuglia, suscitando il sospetto degli agenti.

Controlli sulla sicurezza stradale

Oltre ai controlli contro l’occupazione abusiva e lo spaccio, la polizia locale ha intensificato anche le verifiche sulla safety stradale. Recentemente, in via Isonzo, si è verificato un tamponamento tra due veicoli, coinvolgendo un uomo di nazionalità egiziana, residente in Italia dal 2025. Questo conducente ha causato l’incidente e, durante i controlli, è emerso che possedeva una patente egiziana falsa.

Incidenti e responsabilità al volante

La situazione si è complicata ulteriormente quando gli agenti hanno appurato che l’uomo non aveva mai conseguito la patente italiana. In seguito all’incidente, la figlia di tre anni dell’uomo ha subito un trauma cranico ed è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso. L’uomo è stato denunciato per uso di documento falso, mentre sono stati elevati sette verbali per gravi violazioni del Codice della strada, che includevano la mancanza di un seggiolino per bambini e l’assenza di dispositivi di sicurezza per la piccola.

La polizia locale di Rozzano continua a ribadire l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza stradale, specie per la protezione dei più vulnerabili. Con l’approssimarsi delle festività, i controlli sul territorio sono destinati a proseguire, per garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.