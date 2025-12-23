Rapina shock a Corso Buenos Aires a Milano: un 15enne sequestrato da una baby gang

Un episodio scioccante ha scosso Milano, dove un giovane è stato vittima di un sequestro e rapina perpetrato da una baby gang.

Una serata apparentemente normale si è trasformata in un vero e proprio incubo per un ragazzo di 15 anni, vittima di una rapina che ha lasciato segni profondi nel cuore di Milano. Il giovane, mentre si trovava con alcuni amici nei pressi di corso Buenos Aires, è stato avvicinato da un gruppo di coetanei e giovani più grandi, dando inizio a una spirale di violenza e intimidazione.

Il brutale accerchiamento

All’improvviso, il ragazzo è stato circondato da quattro individui che, con minacce feroci, lo hanno costretto a consegnare tutti i suoi beni: dal portafogli al telefono cellulare, dal giubbotto alle scarpe che indossava. Questo primo atto di violenza non è stato sufficiente per i rapinatori, che hanno deciso di spingersi oltre.

Il sequestro e le minacce

Una volta accortisi che la carta prepagata del giovane era priva di fondi, i malviventi lo hanno trattenuto contro la sua volontà per circa un’ora. Lo hanno costretto a seguirli fino a un sportello bancomat. Qui, le minacce sono diventate ancora più gravi: il giovane è stato obbligato a telefonare al padre, richiedendo una ricarica immediata, sotto la pressione di un oggetto metallico e con frasi intimidatorie che promettevano conseguenze estreme in caso di rifiuto.

L’intervento decisivo del padre

La situazione sembrava disperata. Tuttavia, il padre del ragazzo ha intuito che qualcosa non andava. Ricevendo la telefonata del figlio, ha percepito il pericolo imminente e ha agito rapidamente: ha contattato le forze dell’ordine, segnalando l’emergenza e richiedendo un intervento immediato.

La reazione delle forze dell’ordine

Grazie alla prontezza del padre, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti rapidamente, sorprendendo il gruppo di aggressori mentre tentava di disperdersi. Alla vista delle pattuglie, i malviventi hanno cercato di scappare a piedi, ma la loro fuga è stata interrotta dalla reazione decisa delle forze dell’ordine, che li hanno arrestati.

Le conseguenze per i rapinatori

Durante la colluttazione, uno degli aggressori ha impugnato una bottiglia di vetro nel tentativo di intimidire i militari. Tuttavia, la professionalità dei carabinieri ha portato all’arresto di tutti e quattro i membri del gruppo. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre il ragazzo, seppur scosso, è uscito illeso dall’incidente.

Identità e profilo dei rapinatori

Tra gli arrestati figura un ventenne di origine tunisina, accompagnato da tre minorenni: due ragazzi stranieri e una ragazza italiana, tutti residenti nell’area bergamasca e già noti alle forze dell’ordine. I reati contestati includono rapina aggravata, tentata estorsione e sequestro di persona. Uno di loro ha anche opposto resistenza durante l’arresto.

Riflessioni sulla sicurezza urbana

Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree di Milano più frequentate, specialmente durante le ore serali. La brutalità della rapina, unita all’età così giovane dei protagonisti, evidenzia una tendenza preoccupante legata alla violenza, alle droghe e alla criminalità giovanile, che continua a minacciare il tessuto sociale della città.

La vicenda di questo ragazzo costituisce un segnale di allerta per la comunità, sottolineando l’importanza della responsabilità collettiva nel garantire un ambiente più sicuro per le nuove generazioni.