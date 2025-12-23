Olimpia Milano trionfa nel derby contro Cantù con una prestazione straordinaria

Il derby tra Olimpia Milano e Cantù offre emozioni intense e si conclude con una vittoria cruciale per Milano.

Il derby tra Olimpia Milano e Cantù ha di nuovo acceso la passione dei tifosi, con una partita che ha evidenziato le qualità tecniche e la determinazione dei giocatori. La squadra di coach Poeta ha affrontato l’incontro con grande intensità, riuscendo a portare a casa una vittoria significativa, chiudendo il match con un punteggio di 94-89.

Prestazioni dei protagonisti

In questo derby, diversi giocatori si sono distinti, ma è stato Josh Nebo a rubare la scena con una prestazione dominante. Con 22 punti e 12 rimbalzi, Nebo ha dimostrato la sua capacità di influenzare il gioco sia in attacco che in difesa. La sua energia e determinazione hanno avuto un impatto decisivo, specialmente nel quarto periodo, dove ha guidato la sua squadra verso il trionfo.

Il contributo di Guduric

Un altro protagonista del match è stato Marko Guduric, che ha gestito efficacemente il gioco, fungendo da regista. La sua abilità nel creare opportunità per i compagni e nel segnare nei momenti cruciali ha sottolineato la sua importanza per la squadra. Con una serie di tiri liberi realizzati nel finale, Guduric ha contribuito a sigillare il risultato a favore dell’Olimpia.

Analisi della partita

La partita è iniziata a ritmi elevati, con l’Olimpia che ha subito cercato di affermare il proprio dominio. Shields e LeDay hanno avviato un buon attacco, ma Cantù non si è lasciata scoraggiare, trovando ritmo grazie a Erick Green. Nonostante un inizio complicato, la squadra di Milano ha mantenuto il controllo, chiudendo il primo tempo in vantaggio.

Momenti chiave

Il terzo quarto è stato cruciale per l’equilibrio della partita. Cantù ha sfruttato alcune disattenzioni difensive dell’Olimpia, riuscendo a ribaltare il punteggio. Tuttavia, la reazione di Milano è stata immediata, con Nebo che ha ripreso in mano il gioco e ha messo a segno punti importanti. La squadra ha mostrato grande resilienza, mantenendo la calma anche nei momenti di maggiore pressione.

Riflessioni finali

Questa vittoria rappresenta non solo un passo significativo in classifica, ma anche un segnale positivo per la stagione dell’Olimpia. La squadra ha dimostrato di avere le risorse e il talento per competere ai massimi livelli, con giocatori come Nebo e Guduric in grado di fare la differenza. La continuità delle prestazioni sarà fondamentale per affrontare al meglio le prossime sfide.

Il derby di Milano è stato un evento avvincente che ha messo in luce la forza della squadra. Con la giusta mentalità e un gioco di squadra coeso, l’Olimpia Milano è pronta a lottare per i propri obiettivi, portando a casa risultati significativi nei prossimi incontri.