Mostre e Musei da Visitare a Milano durante il Natale e Capodanno

Esplora le straordinarie mostre e i musei di Milano durante le festività e scopri un variegato programma di eventi culturali imperdibili.

Milano, città nota per la sua vivace scena culturale, si prepara ad accogliere visitatori e cittadini con un calendario di mostre e musei aperti durante le festività natalizie e di Capodanno. Il comune ha organizzato un ampio programma di aperture per permettere a tutti di immergersi nell’arte e nella cultura, anche nei giorni di festa.

Aperture dei musei durante le festività

I Musei Civici di Milano saranno accessibili al pubblico, ad eccezione del 25 dicembre e del 1° gennaio. Anche in queste due giornate, però, sarà possibile visitare alcune delle mostre più importanti ospitate a Palazzo Reale, come “Leonora Carrington”, “Appiani. Il Neoclassicismo a Milano”, “Art From Inside. Capolavori svelati tra arte e scienza” e “Man Ray. Forme di luce”.

Esposizioni straordinarie

Il PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea rimarrà aperto nel pomeriggio di Natale e Capodanno, presentando la mostra “India. Bagliori e fughe”. Inoltre, il MUDEC – Museo delle Culture offrirà l’opportunità di esplorare l’installazione di Chiharu Shiota e il progetto dedicato a “M.C. Escher. Tra Arte e Scienza”.

Altri eventi culturali da non perdere

La GAM Galleria d’Arte Moderna ospiterà la mostra “Pellizza da Volpedo. I capolavori”, mantenendo gli orari consueti durante il periodo natalizio. La galleria sarà aperta martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19, mentre mercoledì e giovedì l’apertura si estenderà fino alle 21. I giorni 24 e 31 dicembre, invece, l’orario sarà limitato dalle 10 alle 17.30.

Attività speciali alla Fabbrica del Vapore

Presso la Fabbrica del Vapore, un ampio programma di aperture permetterà la visita a mostre ed eventi con orari variabili. In particolare, il 1° gennaio, nel pomeriggio, saranno accessibili le esposizioni “I tre grandi di Spagna” e “Artificial Beauty”.

Un Natale all’insegna dell’arte e della cultura

Anche la Casa della Memoria rimarrà aperta durante le festività, con orario dalle 14 alle 18. Per chi desidera approfondire l’esperienza culturale, la tradizionale mostra di Natale di Palazzo Marino, dedicata quest’anno al Polittico di Monte San Martino dei fratelli Crivelli, sarà sempre accessibile. Il giorno di Natale l’apertura sarà dalle 14.30 alle 18.30, mentre nei giorni successivi, come il 26 dicembre, il 1° gennaio e il 6 gennaio, l’orario sarà dalle 9.30 alle 20.

Informazioni utili per i visitatori

Per rimanere aggiornati sugli orari di apertura e sui dettagli delle varie mostre, è consigliabile visitare i siti web ufficiali delle rispettive istituzioni culturali. Questa rappresenta un’opportunità imperdibile per scoprire il patrimonio artistico di Milano e vivere un Natale e un Capodanno all’insegna della cultura.

Milano si conferma un punto di riferimento per l’arte e la cultura, offrendo una vasta gamma di eventi e mostre per tutti i gusti durante le festività. È fondamentale visitare queste esposizioni straordinarie e immergersi nell’atmosfera unica della città.