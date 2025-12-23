Mercato di Natale straordinario a Baranzate il 24 dicembre

Il Comune di Baranzate organizza un Mercato Straordinario il 24 Dicembre per Supportare i Cittadini durante le Festività Natalizie.

La città di Baranzate si prepara a festeggiare il Natale in modo speciale, con l’organizzazione di un mercato straordinario per la vigilia, il 24 dicembre. Questa iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, ha l’obiettivo di garantire un servizio essenziale ai residenti durante un periodo festivo in cui molti mercati sarebbero stati chiusi.

Un’opportunità per la comunità

L’assessore al Commercio, Francesco Chiariello, ha spiegato che la decisione di allestire il mercato straordinario è stata presa considerandone le necessità dei cittadini, in particolare degli anziani, che potrebbero incontrare difficoltà nell’accedere ai servizi di mercato durante le festività.

Orari e dettagli dell’evento

Il mercato sarà aperto dalle 8:00 alle 12:30, offrendo un’ampia gamma di prodotti freschi e locali. Questa apertura anticipata consente ai cittadini di Baranzate di prepararsi al meglio per il pranzo di Natale, garantendo un accesso conveniente a frutta, verdura e altri generi alimentari essenziali.

Un messaggio di auguri per le festività

L’assessore Chiariello ha colto l’occasione per estendere i propri auguri di buon Natale e un prospero anno nuovo a tutti i cittadini di Baranzate. «Siamo orgogliosi di poter offrire questa opportunità alla nostra comunità», ha dichiarato, sottolineando l’importanza del mercato come punto di ritrovo e sostegno durante le festività.

Impatto sulla comunità

L’organizzazione di questo mercato straordinario rappresenta un aiuto pratico e un’importante opportunità di socializzazione per i cittadini. Durante l’evento, i partecipanti possono incontrarsi e scambiare auguri in un’atmosfera festosa. La chiusura dei mercati nei giorni festivi, come Natale e Capodanno, avrebbe potuto creare disagi, rendendo questa iniziativa ancora più significativa.

La decisione di Baranzate di tenere un mercato straordinario il 24 dicembre evidenzia come le amministrazioni locali possano rispondere efficacemente alle esigenze della comunità. Questo è particolarmente rilevante in un periodo di celebrazioni, che sottolinea l’importanza della vicinanza e del supporto reciproco.