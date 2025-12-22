Sicurezza a Rozzano: Le Iniziative della Polizia Locale per un Controllo Efficace

Rapporto delle Operazioni della Polizia Locale di Rozzano - Ultimo Mese dell'Anno Nel mese di dicembre, la Polizia Locale di Rozzano ha svolto una serie di operazioni mirate a garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Le attività si sono concentrate su: Controllo del Territorio: Sono stati effettuati numerosi pattugliamenti per monitorare le aree critiche e prevenire comportamenti illeciti. Sicurezza Stradale: Sono stati intensificati i controlli stradali, con particolare...

Negli ultimi giorni dell’anno, Rozzano ha visto un’intensificazione delle attività di controllo da parte della polizia locale, nell’ambito dell’operazione denominata “Rozzano Sicura”. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza dei cittadini e a combattere i comportamenti illeciti.

Le operazioni di sgombero e controllo

Nel corso delle ultime settimane, gli agenti hanno condotto diversi interventi significativi. Uno di questi ha riguardato un esercizio commerciale chiuso, che era stato abusivamente trasformato in un’abitazione. Qui, gli agenti hanno trovato tre uomini di origine straniera che vi soggiornavano stabilmente. Gli spazi erano stati adattati con letti, armadi e un’area per la preparazione dei pasti, dimostrando un uso improprio dei locali.

Sanzioni e provvedimenti

In seguito a questo blitz, il proprietario del locale ha ricevuto una sanzione amministrativa di 12.000 euro per la violazione delle normative sul cambiamento di destinazione d’uso. Inoltre, è emerso che parte dell’immobile era utilizzata come deposito di alimenti, presumibilmente destinati a un bar, un aspetto su cui sono attualmente in corso ulteriori indagini.

Interventi contro lo spaccio e occupazioni abusive

Un altro intervento notevole ha visto la polizia locale sgomberare un uomo con precedenti penali per spaccio, trovato a occupare un locale comune in un condominio Aler. Questo spazio, normalmente riservato agli attrezzi per le pulizie, era stato abusivamente appropriato. L’individuo è stato denunciato per occupazione senza titolo.

Sequestro di sostanze stupefacenti

In un’ulteriore operazione, gli agenti hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 110 grammi, occultato in un’area centrale della città. Il sequestro è avvenuto dopo che alcuni soggetti hanno mostrato segni di nervosismo alla vista della pattuglia, allontanandosi rapidamente.

Controlli sulla sicurezza stradale

Oltre alle operazioni nei locali e nei condomini, la polizia locale ha intensificato i controlli sulla sicurezza stradale. Recentemente, in via Isonzo, si è verificato un incidente tra due autovetture. Dalla ricostruzione dei fatti, un uomo di nazionalità egiziana ha tamponato un’altra vettura. Durante le operazioni di soccorso, gli agenti hanno dato assistenza alla figlia di tre anni del conducente, che ha subito un trauma cranico ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Violazioni e sanzioni per guida pericolosa

Le verifiche hanno rivelato che il conducente dell’auto tamponante era in possesso di una patente egiziana falsa e non aveva mai conseguito la patente italiana. Di conseguenza, è stato denunciato per uso e produzione di documenti falsi e sanzionato con sette verbali per gravi infrazioni al Codice della strada, tra cui la mancata cintura di sicurezza e l’assenza di dispositivi di protezione per la bambina, che viaggiava sul sedile anteriore.

Gli agenti della polizia locale hanno ribadito l’importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale, sottolineando come questi dispositivi siano cruciali per la protezione di tutti, in particolare dei più giovani. Le operazioni di controllo continueranno nei prossimi giorni, a garanzia della sicurezza della comunità e del rispetto delle leggi.