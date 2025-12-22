Sequestro a Linate: 6,5 Tonnellate di Cibo Non Conforme Ritirato e Destinato alla Distruzione

Sequestro di Alimenti Pericolosi a Linate: Un'Iniziativa Congiunta per la Salute Pubblica dei Cittadini

Negli ultimi sei mesi, l’aeroporto di Linate ha visto un’operazione straordinaria da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane, culminata nel sequestro di ben 6,5 tonnellate di alimenti pericolosi. Questi prodotti, provenienti principalmente da Paesi africani e sudamericani, non erano stati dichiarati alle autorità doganali e rappresentavano un serio rischio per la salute pubblica.

Il sequestro ha messo in luce una problematica crescente riguardante l’importazione di cibi non conformi alle normative europee. I funzionari hanno segnalato che l’immissione di tali alimenti nel territorio dell’Unione Europea può facilitare l’introduzione di malattie infettive, pericolose per i consumatori.

Tipologie di alimenti sequestrati

I prodotti alimentari intercettati includevano principalmente carni, frutta e latticini. Questi alimenti erano stati rinvenuti all’interno dei bagagli di passeggeri provenienti da varie località nel mondo, attraverso hub europei.

Condizioni di conservazione inadeguate

Non solo la mancanza di dichiarazione ha destato preoccupazione, ma anche le condizioni di conservazione degli alimenti sequestrati. Molti prodotti erano in cattivo stato, aggravando ulteriormente i potenziali pericoli per la salute pubblica. Questi fattori hanno spinto le autorità a intensificare i controlli per salvaguardare la comunità.

Normative vigenti e procedure di controllo

La legge italiana e quella europea sono molto chiare riguardo all’importazione di alimenti. È consentita solo l’introduzione di prodotti alimentari attraverso specifici posti di ispezione frontalieri, e solo se accompagnati da una certificazione sanitaria valida rilasciata dalle autorità del Paese d’origine. Inoltre, tali alimenti devono essere regolarmente dichiarati e messi a disposizione della dogana per i necessari controlli.

Collaborazione tra le autorità

Questo maxi sequestro dei prodotti non conformi è il risultato della sinergia tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane, che hanno rinnovato il proprio impegno nella lotta contro il traffico di alimenti pericolosi. Le operazioni congiunte sono state potenziate da un protocollo d’intesa, sottolineando l’importanza di mantenere elevati standard di sicurezza alimentare e proteggere i cittadini.

Tutti gli alimenti sequestrati sono stati distrutti, come previsto dalla normativa vigente. Questo intervento non solo previene i rischi per la salute pubblica, ma dimostra anche l’impegno delle autorità nel garantire la legalità e la sicurezza nel settore alimentare.