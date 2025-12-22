“Incubo a Milano: 15enne Rapito e Rapinato da un Gruppo di Giovani”

Giovane di 15 anni vittima di rapina violenta a Milano: minacce e umiliazioni da parte di un gruppo di aggressori.

Un normale sabato sera si è trasformato in un vero e proprio incubo per un ragazzo di appena 15 anni, vittima di una brutale rapina nel cuore pulsante di Milano. La vicenda è avvenuta in corso Buenos Aires, una zona nota per la sua vivacità e frequentata da molti giovani. Il giovane si trovava in compagnia di amici quando, improvvisamente, è stato circondato da un gruppo di coetanei e poco più grandi, pronti a intimidire e derubare.

L’aggressione

Il gruppo, composto da tre ragazzi e una ragazza, ha agito con violenza. Inizialmente, ha minacciato il ragazzo per costringerlo a cedere non solo il suo portafoglio, ma anche il telefono cellulare, il giubbotto e persino le scarpe che indossava. Questo atto di prepotenza ha scosso profondamente il giovane, che si è trovato in una situazione di grande vulnerabilità.

Il sequestro

I malintenzionati, non soddisfatti del bottino già ottenuto, hanno deciso di intensificare le loro azioni. Dopo aver appurato che la carta prepagata del giovane era priva di fondi, lo hanno costretto a seguirli verso un sportello bancomat. In questo frangente, le minacce hanno raggiunto un livello inaccettabile: armati di un oggetto metallico, lo hanno costretto a contattare il padre, intimandogli di ricaricare la carta. Le parole pronunciate durante la telefonata sono state particolarmente inquietanti: “Se non lo fai, lo uccidiamo”.

Intervento delle forze dell’ordine

Dopo la segnalazione del padre del ragazzo, che ha immediatamente allertato i Carabinieri, le forze dell’ordine sono intervenute con prontezza. I militari sono riusciti a raggiungere i membri del gruppo, che avevano tentato di disperdersi in diverse direzioni. Sono stati arrestati quattro individui: un maggiorenne di origini tunisine e tre minorenni con precedenti penali, tra cui un marocchino e un siriano.

Le conseguenze legali

Le accuse nei confronti dei malviventi sono gravi: rapina, tentata estorsione e sequestro di persona sono solo alcune delle violazioni che verranno contestate. Inoltre, uno di loro ha affrontato anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver minacciato i Carabinieri con una bottiglia di vetro. I giovani sono stati portati in diverse strutture detentive, con i minorenni trasferiti nel carcere minorile Beccaria.

Il ritorno alla normalità

Fortunatamente, il ragazzo non ha subito lesioni fisiche e, dopo il traumatico evento, è stato affidato al padre, che lo ha sostenuto in questo momento difficile. La paura e lo shock di un’agenzia così violenta hanno lasciato un segno profondo, ma la rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di restituire un po’ di sicurezza a una situazione altrimenti devastante.

Questo episodio evidenzia la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree urbane, dove i giovani possono diventare bersagli di bande organizzate. È essenziale che le autorità proseguano nel loro impegno per garantire un ambiente sicuro per tutti, in particolare per i più vulnerabili.