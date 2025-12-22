Il Comune di Milano promuove la transizione verso le carte d’identità elettroniche

Milano abbandona le carte d'identità cartacee per un futuro digitale.

Il Comune di Milano ha avviato un’importante iniziativa per facilitare il passaggio da carte d’identità cartacee a carte d’identità elettroniche. Questa transizione è prevista a partire da una data futura, entro la quale circa 90.000 documenti cartacei perderanno la loro validità, nonostante possano riportare una data di scadenza successiva. La decisione è in linea con la Circolare n. 76 del Ministero dell’Interno, che attua il Regolamento europeo n. 1157/2019.

Il contesto della transizione

Il mondo si è evoluto rapidamente verso una digitalizzazione sempre più spinta. La necessità di avere documenti più sicuri e facilmente gestibili ha spinto le istituzioni a rivedere le modalità di emissione delle identità. Milano, come molte altre città, si sta adeguando a questa nuova era digitale, garantendo ai propri cittadini un documento che non solo è più difficile da falsificare, ma che offre anche una serie di vantaggi, come la possibilità di accesso a servizi online.

Vantaggi delle carte d’identità elettroniche

Le carte d’identità elettroniche presentano numerosi vantaggi rispetto a quelle tradizionali. In primo luogo, esse sono dotate di un microchip che contiene informazioni biometriche, rendendo il documento più sicuro e difficile da contraffare. Inoltre, queste carte consentono l’accesso a servizi digitali e la possibilità di identificazione in modo rapido e sicuro, sia in Italia che all’estero.

Come avverrà la transizione

Per preparare i cittadini a questa importante novità, il Comune di Milano ha pianificato una serie di campagne informative. Gli utenti saranno guidati nel processo di richiesta della nuova carta d’identità elettronica e riceveranno supporto per la compilazione delle pratiche necessarie. Le informazioni saranno disponibili online e attraverso sportelli dedicati, per garantire che ogni residente possa effettuare il passaggio senza difficoltà.

Supporto ai cittadini

Il Comune ha anche previsto l’attivazione di un servizio di assistenza telefonica e online per rispondere a dubbi e domande riguardo il nuovo sistema. Questo supporto garantirà che i cittadini siano ben informati e pronti per utilizzare il nuovo documento, evitando confusione e disagi durante la transizione.

Conclusione e prospettive future

In conclusione, Milano si sta preparando a un futuro senza carte d’identità cartacee, abbracciando l’innovazione e la sicurezza delle carte d’identità elettroniche. La scadenza rappresenta un passo fondamentale verso una digitalizzazione completa dei servizi pubblici. Con l’impegno delle istituzioni e la collaborazione dei cittadini, questa transizione si prospetta come un’opportunità per migliorare l’efficienza e la sicurezza nella gestione delle identità.