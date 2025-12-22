Due giovani arrestati per rapina alla fermata Gerusalemme della metro M5 di Milano: ecco i dettagli

Due giovani egiziani sono stati arrestati a Milano per aver perpetrato una violenta rapina ai danni di un minorenne.

Recentemente, la Polizia di Stato ha eseguito due arresti significativi a Milano, collegati a un episodio di violenza avvenuto alla fermata Gerusalemme della linea M5 della metropolitana. I protagonisti di questa vicenda sono due giovani cittadini egiziani di 19 e 22 anni, accusati di rapina pluriaggravata. Questo arresto è il risultato di un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Milano, in seguito a un’aggressione che ha scosso la comunità locale.

I fatti della rapina

Il drammatico evento si è verificato il 14 gennaio, quando un minorenne italiano è stato brutalmente aggredito. In base alle informazioni raccolte dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro, il giovane è stato seguito da un gruppo di individui, tra cui un connazionale minorenne e un complice rimasto sconosciuto. Le circostanze dell’aggressione sono state ricostruite con precisione grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza.

Dettagli dell’aggressione

Intorno alle 21:40, in un momento di grande affluenza di passeggeri, i due arrestati hanno messo in atto un attacco coordinato. Hanno circondato il minorenne, strattonandolo e colpendolo con calci e pugni, mentre un altro membro del gruppo nebulizzava dello spray urticante al peperoncino sul suo volto. In questo modo, i rapinatori hanno strappato una collana d’oro dal collo della vittima, lasciandolo a terra, dolorante e sotto shock.

Indagini e arresti

Dopo l’aggressione, il giovane ha presentato denuncia presso il commissariato di Quarto Oggiaro. Questo atto ha innescato una serie di indagini approfondite da parte delle forze dell’ordine, che hanno lavorato in sinergia con la Procura della Repubblica di Milano. Grazie a un’attenta analisi delle registrazioni video, gli investigatori hanno identificato i responsabili dell’episodio.

Utilizzo della tecnologia nelle indagini

La tecnologia ha svolto un ruolo fondamentale nella risoluzione di questo caso. Gli agenti hanno esaminato con attenzione le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, sia all’interno della stazione della metro che nelle aree circostanti. Questa analisi ha permesso di mappare i movimenti dei sospetti, conducendo alla loro identificazione e all’emissione di ordinanze di custodia cautelare da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano.

Situazione attuale degli arrestati

In un colpo di scena significativo, gli agenti non hanno dovuto cercare i due giovani per le strade di Milano, poiché entrambi si trovavano già in custodia presso la Casa Circondariale “Francesco di Cataldo” per altri reati. Questo ha reso l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare particolarmente agevole, aggiungendo un ulteriore capo d’accusa al loro già pesante curriculum criminale.

Le indagini proseguono, con l’obiettivo di identificare il quarto complice rimasto ignoto. La comunità attende giustizia per la vittima di questo atto di violenza. Questo episodio evidenzia l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza nelle aree pubbliche.