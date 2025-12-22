Controlli di Natale a Monza: la Guardia di Finanza sequestra beni non conformi

Le operazioni della Guardia di Finanza sono finalizzate a garantire un Natale sicuro e sereno per tutti i cittadini, tutelando la legalità e prevenendo frodi e illeciti.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha avviato un piano di azione denominato Merry Christmas. Questo programma mira a rafforzare i controlli sul territorio e nel commercio online, per contrastare la vendita e l’importazione di beni che non rispettano gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Operazione Merry Christmas

Durante questa operazione, i finanzieri hanno sequestrato un numero significativo di articoli non conformi. In particolare, nei comuni di Busnago, Carnate e Cornate d’Adda, sono stati rinvenuti circa 190.000 prodotti tra addobbi natalizi, decorazioni luminose e giocattoli. Molti di questi articoli risultavano privi del marchio CE, essenziale per garantire la loro sicurezza e conformità.

Dettagli sui sequestri

Oltre agli addobbi, sono stati confiscati utensili da cucina e materiali elettrici privi delle necessarie certificazioni. Tali articoli, carenti di indicazioni riguardanti l’importatore, il luogo di produzione e le avvertenze sui materiali pericolosi, rappresentano un rischio significativo per i consumatori. A seguito dei controlli, i rappresentanti legali delle attività coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi per possibili sanzioni.

Impatto delle operazioni di controllo

Le misure adottate non solo mirano a tutelare la salute pubblica, ma anche a garantire un mercato equo e leale. Durante le operazioni di controllo, i finanzieri hanno constatato che numerosi prodotti non rispettavano le normative vigenti, tra cui giocattoli e articoli di bellezza. Un’altra violazione significativa riscontrata è stata la mancanza di etichettatura e di informazioni in lingua italiana, che ha portato al sequestro di circa 3.800 articoli.

Denunce e sanzioni

Le aziende coinvolte non hanno subito solo il sequestro della merce, ma due di esse hanno visto l’attività sospesa a causa di violazioni delle normative sulla sicurezza e sull’antincendio. I titolari sono stati denunciati per frode commerciale e per aver commercializzato prodotti con indicazioni false. Queste azioni legali sono fondamentali per dissuadere comportamenti illeciti nel settore commerciale.

Le operazioni per un Natale sicuro

Le operazioni della Guardia di Finanza rappresentano un passo significativo per garantire un Natale sicuro ai cittadini della Brianza. L’importanza di acquistare prodotti certificati è fondamentale, soprattutto durante le festività, quando la domanda di articoli di vario genere aumenta notevolmente. La protezione dei consumatori deve rimanere una priorità, e le autorità si impegnano a vigilare contro eventuali irregolarità.

L’operazione Merry Christmas della Guardia di Finanza ha portato alla luce un vasto numero di prodotti non conformi e ha rafforzato la consapevolezza dell’importanza della sicurezza nei consumi natalizi. I cittadini sono invitati a prestare attenzione alle certificazioni e a scegliere con cura i propri acquisti.