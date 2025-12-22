×
Chiusura Temporanea dell’Ufficio Postale di Turbigo per Manutenzione Programmata

L'ufficio postale di Turbigo è attualmente chiuso per lavori di ristrutturazione. Tuttavia, i servizi postali rimangono disponibili presso l'ufficio di Castano Primo, garantendo così la continuità delle prestazioni per tutti i cittadini.

Dal 22 dicembre, l’ufficio postale di Turbigo, situato in via Fredda, sarà temporaneamente chiuso al pubblico. Questo intervento è stato programmato per durare circa due settimane, con l’obiettivo di effettuare lavori di manutenzione all’impianto di condizionamento dell’aria.

La decisione di chiudere l’ufficio è stata presa da Poste Italiane per migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini. Durante questo periodo, tutti i servizi postali rimarranno disponibili presso l’ufficio di Castano Primo, in piazza Mazzini 43.

Dettagli sui lavori di ristrutturazione

I lavori in corso sono finalizzati a garantire un’accoglienza migliore per gli utenti. L’impianto di condizionamento obsoleto necessitava di un intervento urgente per rendere l’ambiente più confortevole, soprattutto durante i mesi estivi.

Tempistiche e modalità di accesso ai servizi

La chiusura dell’ufficio postale di Turbigo inizierà lunedì 22 dicembre e si prevede che si concluda entro circa due settimane. Durante questo periodo, gli utenti potranno recarsi all’ufficio di Castano Primo, che offre un’ampia gamma di servizi postali e sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

In questo modo, nonostante la chiusura temporanea, la continuità dei servizi postali sarà garantita. Gli utenti di Turbigo possono quindi recarsi a Castano Primo per tutte le loro necessità postali, senza interruzioni nel servizio.

Impatto sulla comunità locale

La chiusura dell’ufficio postale, sebbene temporanea, è un evento significativo per la comunità di Turbigo. Gli uffici postali non sono solo luoghi di transazione, ma anche punti di riferimento per la socializzazione e il servizio alla cittadinanza. La ristrutturazione rappresenta un passo importante verso il miglioramento delle infrastrutture locali.

È fondamentale che i cittadini siano informati di queste modifiche e sappiano dove rivolgersi per i loro bisogni durante il periodo di chiusura. La scelta di mantenere attivi i servizi a Castano Primo dimostra l’impegno di Poste Italiane nel garantire un servizio efficiente e accessibile.

La chiusura temporanea è un investimento per il futuro dell’ufficio e per il benessere della comunità.

