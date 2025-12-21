×
Cronaca
In tempo reale

Smantellato Centro di Autoriparazione Illegale: Operazione della Polizia Locale

Condividi su Facebook

Un'operazione della polizia locale ha rivelato un'officina meccanica non registrata a Cesano Boscone, evidenziando la necessità di una maggiore vigilanza nel settore della meccanica per garantire la legalità e la sicurezza dei servizi offerti ai cittadini.

Un’importante operazione della polizia locale si è svolta recentemente a Cesano Boscone, rivelando l’esistenza di un’officina meccanica non in regola. Questa attività, occultata all’interno di un capannone che apparentemente ospitava una rivendita di ricambi auto, era completamente sconosciuta al fisco e priva di qualsiasi autorizzazione necessaria per operare legalmente.

Il blitz, avvenuto in via Tiepolo, è frutto di una serie di indagini condotte dalle forze dell’ordine, che hanno monitorato l’area per identificare attività sospette. La presenza di veicoli non registrati e in stato di abbandono ha attirato l’attenzione degli agenti, portandoli a effettuare controlli più approfonditi.

Il sequestro dell’officina non autorizzata

All’interno del capannone identificato, gli agenti hanno scoperto un’officina meccanica attiva, dotata di attrezzature professionali e utensili di vario genere. Tra i materiali sottoposti a sequestro si trovano un ponte mobile idraulico, scaffalature piene di componenti e strumenti da lavoro, oltre a cric idraulici e armadi contenenti attrezzi elettrici come trapani e avvitatori.

Un’attività clandestina ben camuffata

L’officina si serviva di una copertura ingannevole: l’esterno del capannone dava l’impressione di essere un normale negozio di ricambi auto, rendendo difficile per i passanti identificare la vera natura dell’attività. Tuttavia, le anomalie, come la presenza costante di veicoli in riparazione, hanno sollevato sospetti tra i vigili urbani.

Le conseguenze per il titolare e per un lavoratore irregolare

Il titolare dell’officina, un uomo di Pioltello, è stato sanzionato per la conduzione di un’attività di autoriparazione senza la registrazione necessaria. Le sanzioni amministrative possono variare da un minimo di 5.164 euro fino a un massimo di 15.493 euro, a seconda della gravità delle violazioni riscontrate.

Inoltre, durante i controlli, è emersa anche la presenza di un lavoratore di origine peruviana, sprovvisto di un regolare permesso di soggiorno. Quest’ultimo è stato identificato e successivamente invitato a lasciare il territorio.

Un impegno contro l’illegalità

Maria Pulice, assessore alla sicurezza e legalità del comune, ha elogiato il lavoro del comandante Armando Clemente e della sua squadra, sottolineando l’importanza di azioni come questa per il contrasto all’illegalità. La dedizione degli agenti nella sorveglianza del territorio è fondamentale per garantire il rispetto delle normative vigenti.

Le autorità competenti e i prossimi passi

Le attrezzature e i materiali sequestrati sono stati trasferiti alla Camera di Commercio, che avrà il compito di procedere con la confisca definitiva delle attrezzature utilizzate per l’attività abusiva. Dalle indagini condotte, è emerso che il capannone appartiene a un proprietario residente a Corsico, che lo ha affittato a una società a responsabilità limitata, regolarmente registrata, ma con un codice ATECO che si riferisce esclusivamente al commercio di ricambi per autoveicoli.

Nonostante i controlli, non sono state trovate evidenze che il proprietario fosse a conoscenza dell’uso improprio dei locali da parte della società affittuaria. Di conseguenza, non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti.

Leggi anche

alcione4special iniziativa innovativa per linclusione nel calcio 1766444740
Cronaca

Alcione4Special: Iniziativa Innovativa per l’Inclusione nel Calcio

23 Dicembre 2025
Alcione4Special è un’iniziativa innovativa che utilizza il calcio come potente strumento di inclusione sociale, promuovendo la partecipazione attiva di tutti, indipendentemente dalle abilità. Attraverso programmi sportivi mirati, creiamo opportunità per sviluppare competenze, costruire comunità e…
Notizie.it è una testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018
Canale di Notizie.it, testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018 | Contattaci - Cookie Policy - Privacy Policy - Note legali - Trattamento dati
Copyright © 2024 | Notizie.it - Edito in Italia da AdHub Media - P.IVA 13542920965 Numero REA MI 2729933 - All Rights Reserved.
Tutti i contenuti sono prodotti in maniera ibrida da una tecnologia proprietaria di Intelligenza Artificiale e da creators indipendenti.