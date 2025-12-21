Operazioni Antidroga a Milano e Monza: Arresti e Sequestri di Sostanze Stupefacenti

Operazione antidroga su vasta scala a Milano e Monza: numerosi arresti e ingenti sequestri di sostanze stupefacenti.

Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine hanno intensificato le operazioni contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in diverse città italiane, con un focus particolare su Milano e Monza. Queste operazioni si inseriscono in un contesto nazionale ampio, coordinato dal Servizio Centrale Operativo, mirato a contrastare attività illecite e garantire la sicurezza pubblica.

Operazione a Milano

La Polizia di Stato ha condotto un’importante operazione a Milano, culminata con l’arresto di 51 individui, tra cui 29 stranieri e 3 minori. Inoltre, sono state denunciate 47 persone per reati legati al traffico di droga. L’operazione ha visto un’attenta pianificazione, con controlli mirati nelle aree della movida e nei quartieri con alta presenza di individui con precedenti penali.

Sequestri significativi di sostanze stupefacenti

Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno confiscato oltre 730 kg di hashish, 745 grammi di cocaina, 220 grammi di chetamina e altre sostanze come eroina e MDMA. Questi sequestri evidenziano l’ampiezza del fenomeno dello spaccio nella città e la determinazione delle autorità nel combatterlo.

Attività a Monza e nei comuni limitrofi

Parallelamente, la questura di Monza ha svolto operazioni mirate a combattere la criminalità giovanile e lo spaccio di droghe. Tra il 4 e il 16 dicembre, 70 agenti hanno partecipato all’operazione, che ha portato all’identificazione di 508 persone, di cui 140 minorenni. Due arresti sono stati effettuati, uno per furto e l’altro per rapina aggravata.

Controlli nei locali e nelle aree di aggregazione

Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli severi su diversi esercizi commerciali, durante i quali sono stati scoperti oltre 11 kg di sostanze stupefacenti in un negozio a Meda. Le autorità hanno avviato misure amministrative contro i titolari di negozi trovati in violazione delle normative, in particolare nel settore della somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

Un approccio nazionale contro il traffico di droga

Queste operazioni a Milano e Monza rientrano in un’iniziativa più ampia che ha portato all’arresto di 384 persone e alla denuncia di 655 su tutto il territorio nazionale. Le forze dell’ordine hanno sequestrato una quantità significativa di droghe, tra cui 35 kg di cocaina e oltre una tonnellata di cannabinoidi.

Controllo dei cannabis shop

Particolare attenzione è stata prestata ai cannabis shop, con 312 esercizi controllati e 5 sequestri effettuati. Le nuove normative sulla vendita di prodotti a base di canapa hanno reso necessario un monitoraggio più attento di queste attività commerciali. Diverse persone sono state denunciate per violazioni, sottolineando l’impegno delle autorità contro lo spaccio.

Le operazioni antidroga di Milano e Monza rappresentano un importante passo avanti nella lotta contro il crimine organizzato e il traffico di sostanze stupefacenti. Grazie all’impegno delle forze dell’ordine e alla cooperazione tra diverse agenzie, vi è l’auspicio di ridurre significativamente il fenomeno dello spaccio e garantire una maggiore sicurezza per i cittadini.