Milano si prepara al passaggio dalle carte d’identità cartacee a quelle elettroniche

Milano si prepara a dire addio alle carte d'identità tradizionali, favorendo un passaggio verso l'elettronico.

La città di Milano si appresta a compiere un passo significativo verso la modernizzazione dei documenti d’identità. A partire da un giorno stabilito, circa 90mila carte d’identità cartacee, ancora in possesso di residenti milanesi, non saranno più valide. Questa decisione è stata formalizzata attraverso la Circolare n. 76 del Ministero dell’Interno, che attua il Regolamento europeo n. 1157/2019.

Il contesto della transizione

Il passaggio al formato elettronico non rappresenta solo un cambiamento burocratico, ma un adeguamento necessario a un mondo sempre più digitale. Le carte d’identità cartacee, sebbene possano riportare una data di scadenza successiva, perderanno la loro validità, costringendo i cittadini a un primo passo verso la digitalizzazione.

Vantaggi delle carte d’identità elettroniche

Le carte d’identità elettroniche offrono una serie di vantaggi significativi. Innanzitutto, sono più sicure: contengono chip elettronici che proteggono i dati personali e riducono il rischio di frodi. Inoltre, la loro emissione e gestione sono più efficienti, rendendo più rapida e semplice la procedura per i cittadini. Questo cambiamento, quindi, non solo migliora la sicurezza, ma snellisce anche il processo di identificazione.

Il supporto del Comune di Milano

Per facilitare questo importante cambiamento, il Comune di Milano ha predisposto diversi strumenti e risorse. Saranno organizzati eventi informativi e campagne di sensibilizzazione per educare i cittadini sui vantaggi delle nuove carte d’identità elettroniche e sulle modalità di richiesta.

Come ottenere la carta d’identità elettronica

Per richiedere la nuova carta d’identità elettronica, i cittadini dovranno recarsi presso gli uffici preposti. La procedura prevede la compilazione di un modulo e la presentazione di documenti identificativi, come il codice fiscale e una foto recente. Il rilascio della carta avverrà in tempi rapidi, garantendo un servizio efficace e tempestivo.

Un futuro digitale per tutti

La transizione verso il formato elettronico delle carte d’identità non è solo un passo avanti per Milano, ma un esempio di come le città possono evolvere per rispondere alle esigenze dei propri cittadini. Con l’adozione di tecnologie moderne, Milano si posiziona come un esempio di innovazione e attenzione alla sicurezza, preparando il terreno per un futuro in cui i documenti d’identità saranno sempre più integrati con i servizi digitali.

In conclusione, la scelta di abbandonare le carte d’identità cartacee rappresenta un cambiamento storico per Milano. I residenti sono invitati a prepararsi per questa transizione e a cogliere l’opportunità di abbracciare un sistema più sicuro e moderno, contribuendo così a un futuro più digitale e sostenibile.

