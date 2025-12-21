Milano dice addio alle carte d’identità cartacee e passa all’elettronico

Milano si sta preparando a un'importante trasformazione nella gestione delle carte d'identità.

“`html

Con l’avvicinarsi di un’importante scadenza, Milano si prepara a un cambiamento significativo: le carte d’identità in formato cartaceo, attualmente in possesso di circa 90mila cittadini, perderanno la loro validità. Questo avviso è stato confermato dalla Circolare n. 76 del Ministero dell’Interno, che attua il Regolamento europeo n. 1157/2019.

Questo cambiamento non riguarda solo la forma della carta d’identità, ma anche la modalità con cui il Comune di Milano intende assistere i cittadini nel passaggio al nuovo sistema elettronico. È fondamentale per l’amministrazione garantire che questo processo avvenga in modo ordinato e senza eccessivi disagi.

Il piano di transizione del Comune

Per facilitare il passaggio dalle carte d’identità tradizionali a quelle elettroniche, il Comune di Milano ha messo in atto un piano strategico di comunicazione e gestione. Questo piano include la creazione di una task force dedicata, il cui obiettivo è quello di snellire le procedure di rinnovo e ridurre il rischio di sovraccarico degli uffici anagrafici nei periodi che precederanno la scadenza.

Comunicazione ai cittadini

La comunicazione per informare i cittadini avverrà tramite diversi canali. Gli utenti iscritti al Fascicolo del Cittadino riceveranno una notifica via e-mail, mentre le famiglie non registrate riceveranno una lettera cartacea. Questi messaggi conterranno informazioni dettagliate, come la data e il luogo dell’appuntamento per il rinnovo della carta d’identità, nonché un link personalizzato per confermare la presenza o richiedere un nuovo appuntamento.

Procedure di rinnovo e scadenze

È cruciale che i cittadini confermino la loro presenza all’appuntamento fissato. Qualora non ci fosse un riscontro entro i termini indicati, l’appuntamento verrà annullato e reso disponibile per altri cittadini. Questo approccio mira a ottimizzare il flusso di richieste e a garantire un servizio più efficiente.

Promemoria e supporto

Per supportare i cittadini in questo processo, l’amministrazione ha previsto l’invio di promemoria automatici poco prima della data stabilita. Questo aiuterà a ridurre il rischio di dimenticanze e garantirà che i cittadini siano sempre aggiornati sugli appuntamenti a loro riservati.

In conclusione, Milano si sta preparando a una transizione importante, passando dalle tradizionali carte d’identità cartacee a un sistema elettronico più moderno e funzionale. Grazie all’impegno del Comune e a un piano ben strutturato, i cittadini potranno usufruire di un servizio più efficiente e allineato con le normative europee. È essenziale che tutti i cittadini siano informati e preparati a questo cambiamento, per garantire una transizione fluida e senza intoppi.

“`