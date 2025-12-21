Lombardia: Approvato il Bilancio 2026-2028 da 34 Miliardi con un’Attenzione Speciale alla Sanità

Il bilancio della Lombardia per il triennio 2026-2028 è stato ufficialmente approvato, garantendo la stabilità della pressione fiscale e destinando significativi investimenti alla sanità e al welfare.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha concluso la discussione relativa al bilancio per il triennio 2026-2028. Questa manovra finanziaria, avviata il 16 dicembre, si compone di tre progetti di legge e prevede un totale di circa 34 miliardi di euro per il 2026, di cui ben 24 miliardi saranno destinati al settore sanitario.

La legge di bilancio conferma l’approccio degli anni passati, basato su una gestione prudente delle risorse, evitando aumenti della pressione fiscale e garantendo l’equilibrio finanziario. Il contributo previsto alla finanza pubblica per il 2026 è stato ridotto a 46 milioni di euro, rispetto ai 61 inizialmente stimati, grazie a un dialogo costruttivo con il governo centrale.

Investimenti nel welfare e nei servizi sociali

All’interno della manovra, è stato posto un focus particolare sul welfare, con stanziamenti significativi per il supporto a minori, anziani e persone in situazione di fragilità, per un totale di 61,6 milioni di euro. Inoltre, sono previsti 51 milioni di euro per azioni a sostegno delle persone con disabilità e 34,4 milioni per il sostegno delle famiglie che vivono in alloggi pubblici.

Riqualificazione degli alloggi e rigenerazione urbana

La manovra prevede anche fondi specifici per la riqualificazione degli alloggi e la rigenerazione urbana, con un impegno di 12 milioni di euro per il quartiere Lorenteggio. Questi interventi si affiancano a un investimento di 28 milioni di euro destinati al buono scuola e a 45 milioni di euro per il diritto allo studio universitario.

Sostegno all’economia e alle infrastrutture

Il bilancio non trascura nemmeno il settore economico, prevedendo 402 milioni di euro per lo sviluppo agricolo e il potenziamento dei trasporti nel triennio. Per le infrastrutture e le opere pubbliche, sono stati stanziati 1.637 milioni di euro, a dimostrazione dell’impegno della Regione nel migliorare le reti e i servizi disponibili per i cittadini.

Interventi specifici per il settore sanitario

Tra le misure più significative destinate al settore sanitario, vi sono fondi per la formazione di professionisti non medici, come specialisti biologi e fisici, con un finanziamento di 300.000 euro. Inoltre, sono previsti 450.000 euro per l’assistenza sanitaria a donne vittime di violenza e 150.000 euro per il supporto a donne che hanno subito interventi di mastectomia.

La sicurezza degli operatori sanitari è un altro aspetto prioritario e, per questo, verranno acquistate 400-500 bodycam, con un investimento di 200.000 euro. Aggiuntivamente, verranno destinati 2 milioni di euro all’istituto Geriatrico “Piero Redaelli” di Milano per miglioramenti normativi e di sicurezza.

Innovazione e start-up

Un’altra iniziativa importante è rappresentata dalla creazione del Fondo regionale “Start Up Radar Lombardia”, dedicato al sostegno delle start-up e delle scale-up nei settori strategici, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro. Questo fondo intende promuovere l’innovazione e la crescita economica nell’intera regione.

Il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, ha sottolineato l’importanza del bilancio, approvato grazie a un ampio confronto tra le forze politiche, evidenziando come vi siano stati numerosi emendamenti condivisi tra maggioranza e opposizione. Questi cambiamenti riflettono un impegno concreto nell’ascolto delle esigenze dei territori.