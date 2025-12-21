La Scroccona di Vigevano: Pranzo Gratis e Denuncia Shock!

Scroccona seriale a Vigevano: pranzo, finta telefonata e fuga in azione!

Nel cuore di Vigevano, un episodio singolare ha avuto luogo in un ristorante locale. Giovedì scorso, una donna ha approfittato della distrazione dei gestori per consumare un pasto completo e poi allontanarsi senza pagare. Questo comportamento, sebbene non nuovo, ha sollevato interrogativi sui furti nei ristoranti cittadini.

Il piano della scroccona

La donna, descritta come una signora mora di circa cinquant’anni, si è seduta a un tavolo vicino all’ingresso e ha iniziato a ordinare. Ha scelto un primo piatto e un calice di vino, seguiti da un secondo e da un altro bicchiere, Questa facciata di normalità ha ingannato i proprietari, che non sospettavano minimamente il suo piano.

La fuga astuta

Quando è giunto il momento di pagare, la donna ha chiesto un amaro e ha simulato una telefonata urgente, approfittando dell’attenzione dei gestori per fuggire. Prima di questa astuta mossa, era già uscita un paio di volte, giustificando le sue uscite con la voglia di fumare. In un batter d’occhio, si è dileguata senza nemmeno guardarsi indietro, lasciando un conto di 70 euro non saldato.

Un modus operandi ripetuto

Non è la prima volta che questa donna si rende protagonista di simili episodi. Infatti, è già stata segnalata in vari ristoranti della zona per comportamenti analoghi. I proprietari del locale, tuttavia, hanno deciso di non rimanere in silenzio e hanno attivato le forze dell’ordine. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a identificare la donna e a presentare una denuncia ai carabinieri.

Le conseguenze legali

La donna sembra avere un passato di comportamenti simili, con diverse denunce già pendenti a suo carico. Questi precedenti potrebbero portare a conseguenze legali più severe, poiché i ristoratori locali stanno unendo le forze per fermare questo tipo di reati. La somma complessiva delle frodi finora perpetrate, sebbene considerata di lieve entità, potrebbe accumularsi e portare a sanzioni più gravi.