Eventi Natalizi per Famiglie a Milano: Cosa Fare nel 2025 durante le Vacanze

Milano presenta un'ampia gamma di eventi natalizi pensati per famiglie e bambini, offrendo un'esperienza festiva indimenticabile.

Le festività natalizie rappresentano un momento magico per le famiglie, e Milano sa come incantare grandi e piccini attraverso una vasta gamma di attività. Dalle mostre affascinanti agli spettacoli teatrali, passando per mercatini e laboratori creativi, le opportunità di svago sono numerose. La città offre un ampio ventaglio di eventi durante il Natale, Capodanno e l’Epifania.

Spettacoli teatrali e cinema per bambini

Un modo ideale per trascorrere del tempo di qualità in famiglia consiste nell’assistere a uno spettacolo teatrale. Al Piccolo Teatro Studio Melato, la Compagnia Colla presenta “La bella addormentata nel Bosco” dal 27 dicembre al 7 gennaio, mentre al Teatro Nazionale si potrà assistere a “La Regina delle Nevi” dal 27 dicembre al 17 gennaio. Questi eventi promettono di incantare i bambini e di trasportarli in mondi fiabeschi.

Film d’animazione e rassegne cinematografiche

Per gli appassionati di cinema, la Cineteca Milano propone la rassegna “Accendi il cinema!”, che include proiezioni di film d’animazione e visite guidate al MIC. Questo evento, che si svolge fino al 6 gennaio, offre un’opportunità ideale per trascorrere momenti di svago e risate in compagnia di familiari e amici.

Mercatini di Natale e presepi da visitare

Milano è nota anche per i suoi mercatini di Natale. In Piazza Duomo, il presepe a grandezza naturale cattura l’attenzione di visitatori di tutte le età, mentre a Palazzo Marino è possibile ammirare una mostra di presepi storici. Tra questi, spiccano il “Polittico di Monte San Martino” e un suggestivo presepe napoletano risalente al Settecento. Questi allestimenti offrono una vista affascinante sulla tradizione natalizia italiana.

Presepi storici e artistici

La Chiesa di San Marco ospita un presepe di carta realizzato da Francesco Londonio. A Baggio, il Presepe Biblico presso la Parrocchia di Sant’Apollinare illustra la storia della Natività attraverso diorami e scene in movimento. Queste esperienze offrono un modo unico per insegnare ai bambini il significato del Natale.

Laboratori creativi e attività interattive

Per coinvolgere i bambini in laboratori creativi, la città propone diverse opportunità. Al Museo del Duomo, si svolgerà “Racconti di Natale” il 28 dicembre. Presso il Castello Sforzesco, è prevista l’attività “Un presepe con tanto oro”. Inoltre, al Pirelli Hangar Bicocca, i percorsi creativi per bambini dai 4 ai 12 anni si terranno durante i weekend dal 28 dicembre al 4 gennaio.

Attività per famiglie al Mudec

Il Mudec propone un laboratorio per famiglie dedicato alla creazione di un tappeto collettivo ispirato all’opera di Escher. Queste attività non solo stimolano la creatività, ma offrono anche preziosi momenti di condivisione e apprendimento.

Tradizioni natalizie e celebrazioni locali

Le tradizioni natalizie di Milano si arricchiscono con il Corteo dei Re Magi, che si tiene ogni anno in Piazza Duomo. Questo evento, caratterizzato dalla partecipazione di oltre cento figuranti in costume, raggiunge il suo culmine presso la Basilica di Sant’Eustorgio. I Re Magi presenteranno i loro doni al Bambino Gesù, creando un’esperienza spirituale e culturale per tutta la famiglia.

La Befana e le celebrazioni finali

Nelle celebrazioni dedicate all’Epifania, il 6 gennaio, eventi come “La befana si è arrabbiata!” al Cinema Teatro Martinitt e incontri con la Befana nei vari villaggi natalizi renderanno la giornata ancora più speciale. Le famiglie potranno partecipare a giochi e attività presso l’Acquario e nel Bosco di Vanzago, dove la natura si unisce alla festa.

Milano offre un ricco ventaglio di attività per famiglie durante le festività natalizie. Spettacoli, mostre, mercatini e laboratori rappresentano opportunità per creare ricordi indimenticabili con i propri bambini. Queste occasioni per festeggiare insieme non devono essere trascurate.