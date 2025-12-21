Derby d’Italia: Milano Trionfa sulla Virtus con un 74-63 Inaspettato

Un Derby d'Italia memorabile, ma per la Virtus Bologna non è stata una giornata fortunata.

Il derby d’Italia di pallacanestro, che ha visto contrapporsi l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Olidata Bologna, si è concluso con una sconfitta amara per i bianconeri. La partita, valida per l’undicesima giornata del campionato LBA, ha messo in evidenza le due facce della squadra di coach Dusko Ivanovic: determinata e concentrata nella prima metà, ma completamente in balia degli avversari nel secondo tempo.

All’Unipol Forum di Assago, i milanesi hanno prevalso con un punteggio finale di 74-63, grazie a un terzo quarto devastante che ha cambiato le sorti del match. Nonostante un inizio difficile, la Virtus ha saputo reagire, ma il crollo nel secondo tempo è stato inesorabile.

Inizio di gara e primo tempo equilibrato

Il match è partito in salita per la Virtus, che si è trovata subito sotto pressione. Milano, sostenuta da un pubblico entusiasta, ha chiuso il primo quarto con un vantaggio significativo di 21-11. Tuttavia, la reazione dei bolognesi non si è fatta attendere. Nel secondo periodo, la difesa di Bologna ha iniziato a stringersi, mentre l’attacco ha trovato maggiore fluidità, con Vildoza e Smailagic a guidare la riscossa. Con una prestazione solida, le Vu Nere sono riuscite a pareggiare i conti all’intervallo lungo, chiudendo il primo tempo sul 35-35.

Il secondo tempo e il crollo della Virtus

La ripresa ha segnato un punto di svolta negativo per la Virtus. Al rientro dagli spogliatoi, Milano ha messo in atto un parziale devastante di 17-2, costringendo la squadra bolognese a subire un passivo di 58-49 al termine del terzo quarto. Le scelte affrettate e le basse percentuali al tiro hanno penalizzato i bianconeri, incapaci di trovare le giuste soluzioni contro la ferocia dell’Olimpia, in particolare sotto canestro, dove Nebo ha dominato.

Le prestazioni individuali

Nel complesso, l’MVP della serata è stato Armoni Brooks, che ha messo a referto 23 punti cruciali per la vittoria milanese. Contributi significativi sono arrivati anche da Zach LeDay e Shields, rispettivamente con 14 e 12 punti. Dall’altra parte, la Virtus ha visto Luca Vildoza emergere come il miglior realizzatore con 13 punti, seguito da Smailagic e Carsen Edwards, che hanno segnato 12 e 11 punti. Purtroppo, l’assenza di un cambio pericoloso sul perimetro ha messo in difficoltà i bolognesi, mentre la mancanza di lucidità nei momenti decisivi ha influito negativamente sul risultato finale.

Questo incontro ha rappresentato un passo falso per la Virtus, un’opportunità persa che ha permesso a Milano di accorciare le distanze in classifica e rendere la corsa al vertice ancora più avvincente. La squadra di Ivanovic dovrà riflettere su quanto accaduto e lavorare per ritrovare la giusta continuità di rendimento nelle prossime partite.

Prospettive future

Il derby d’Italia ha messo in luce le potenzialità di entrambe le squadre, ma ha anche esposto le fragilità della Virtus Bologna. La necessità di recuperare energie e riorganizzarsi è fondamentale per affrontare al meglio le prossime sfide nel campionato. Con un calendario fitto di impegni, i bianconeri dovranno trovare la forza per rialzarsi e tornare a competere ad alti livelli.