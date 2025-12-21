Corso di Autodifesa per Donne a Mesero: Potenzia la Tua Sicurezza e Fiducia

Il corso di autodifesa femminile a Mesero ha ottenuto un successo straordinario, offrendo alle partecipanti competenze pratiche e strumenti efficaci per la difesa personale.

Nel cuore di Mesero, un’iniziativa dedicata alla sicurezza delle donne ha preso vita grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione sportiva Martial Arts Defense Asd. Dallo scorso 12 novembre, le donne residenti hanno avuto l’opportunità di partecipare a un corso di difesa personale che ha suscitato un notevole interesse e una partecipazione attiva.

Le lezioni, completamente gratuite, si sono svolte presso la palestra delle scuole medie locali, creando un ambiente accogliente e stimolante per le partecipanti. L’incontro tra le donne, unite dalla volontà di apprendere e migliorare la propria sicurezza, ha dato vita a momenti di condivisione e crescita personale.

Un percorso formativo ricco di contenuti

L’istruttore Gabriele Possenti ha guidato le partecipanti attraverso un programma strutturato che ha trattato vari aspetti fondamentali della difesa personale. Ogni lezione è stata caratterizzata da un’atmosfera di entusiasmo e interazione, dove le donne hanno potuto porre domande e partecipare attivamente.

Elementi chiave della difesa personale

Il corso ha esplorato tematiche cruciali, partendo dalla prevenzione e dalla consapevolezza, elementi essenziali per evitare situazioni di pericolo. Le partecipanti hanno appreso come non farsi scegliere come vittime, oltre a tecniche pratiche per gestire la distanza e il posizionamento in caso di attacco. Le sessioni hanno incluso anche esercizi di liberazione da prese e situazioni critiche, simulazioni realistiche e lavoro a terra, garantendo che ogni partecipante potesse affrontare le varie fasi della difesa con sicurezza.

Un aspetto innovativo è stato l’inserimento di tecniche per affrontare minacce armate, come bastoni e coltelli, e l’uso di dispositivi di difesa personali come lo spray al peperoncino, sempre nel rispetto delle normative vigenti. Questo approccio pratico ha permesso alle donne di sentirsi più sicure e pronte ad affrontare eventuali minacce.

Conclusione del corso e prospettive future

Il 17 dicembre ha segnato la conclusione del corso, un momento in cui le partecipanti hanno potuto mettere alla prova le abilità acquisite attraverso esercizi pratici sotto stress. Questo ha rappresentato un’opportunità per valutare i progressi e consolidare le competenze imparate durante il percorso.

Gabriele Possenti ha annunciato che ulteriori edizioni del corso sono già in programma, offrendo così la possibilità alle partecipanti di continuare il loro allenamento e affinare ulteriormente le loro capacità di autodifesa. La continua richiesta di corsi come questo evidenzia l’importanza di tali iniziative nella comunità.

Il valore della collaborazione per la comunità

L’assessore alla Sicurezza, Attila Bertarelli, ha sottolineato il significato di questa iniziativa, affermando che corsi di questo tipo non solo forniscono strumenti pratici, ma contribuiscono anche a sviluppare una maggiore consapevolezza e autostima tra le donne. La sinergia tra l’associazione sportiva e l’amministrazione comunale rappresenta un modello efficace di cooperazione al servizio della comunità, mirato a promuovere la sicurezza e il benessere delle donne.

L’iniziativa di Mesero si configura come un passo fondamentale per affrontare le necessità di sicurezza delle donne, con l’auspicio che corsi simili possano continuare a svilupparsi e coinvolgere sempre più persone nella costruzione di una comunità più sicura e consapevole.