L’arrivo di Erick Green in Acqua S.Bernardo Cantù: un passo verso la crescita del club

Erick Green: Il Nuovo Talento di Cantù con Grandi Aspettative per la Stagione 2023-2024

Il mondo del basket è in fermento per l’arrivo di Erick Green, la nuova guardia americana che si unisce all’Acqua S.Bernardo Cantù. Durante una conferenza stampa, con la presenza del presidente Allievi, del coach Brienza e del direttore generale, Green ha esposto le sue prime impressioni sulla squadra e le sue ambizioni per il futuro.

Presentazione ufficiale di Erick Green

Erick Green, originario di Inglewood in California e nato il 9 maggio 1991, ha una carriera ricca di successi, avendo giocato in diverse leghe internazionali. Con un’altezza di 191 cm e un peso di 83 kg, si presenta come una guardia versatile capace di adattarsi a vari stili di gioco. Durante la sua presentazione, Green ha sottolineato l’importanza di lavorare duro per integrarsi nel team e contribuire ai successi della stagione.

Le dichiarazioni di Green

Nel suo intervento, Green ha affermato: “Sono entusiasta di essere qui e di far parte di una storica società come Cantù. Ho sempre ammirato il basket italiano e non vedo l’ora di dare il mio contributo sul campo.” Queste parole rivelano la sua motivazione e la voglia di affrontare le sfide che lo attendono in Serie A.

Partnership e uscite recenti

Il club ha annunciato anche una nuova partnership strategica con il marchio GUESS, che fornirà l’abbigliamento per lo staff per l’intera stagione. Inoltre, GUESS sarà il Match Sponsor per la sfida di alto profilo contro l’EA7 Emporio Armani Milano, in programma il 20 dicembre al PalaDesio. Questo accordo non solo rafforza l’immagine del club, ma dimostra anche un impegno a lungo termine verso la crescita del brand Cantù.

La risoluzione con Jordan Bowden

In un altro sviluppo significativo, la società ha comunicato di aver concluso consensualmente il contratto con Jordan Bowden. Il club ha espresso gratitudine per l’impegno mostrato dall’atleta durante il suo periodo di permanenza, riconoscendo i suoi sforzi e augurandogli il meglio per il futuro. Questo cambiamento segna un nuovo capitolo per Cantù, con l’intento di costruire una squadra competitiva.

Il derby in arrivo

La dodicesima giornata di campionato vedrà il ritorno del tanto atteso derby tra Acqua S.Bernardo Cantù e EA7 Emporio Armani Milano. La partita si svolgerà sabato 20 dicembre alle ore 20:00 e rappresenta un’opportunità cruciale per la squadra di mostrare il proprio valore. Il coach Nicola Brienza ha dichiarato di essere soddisfatto dell’approccio della squadra e spera che l’arrivo di Green possa portare nuova energia al gruppo.

Le aspettative per la stagione

Con l’arrivo di Erick Green e le recenti partnership, le aspettative per il futuro di Cantù sono alte. La società e i tifosi sperano di vedere un miglioramento nelle prestazioni e un rinnovato spirito di squadra. La combinazione di esperienza e talento potrebbe rivelarsi fondamentale per affrontare le sfide del campionato e raggiungere gli obiettivi prefissati.