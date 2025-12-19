Nove Arresti a Voghera: Scoperta una Banda di Rapinatori di Profumi e Furti

Scoperta di una banda specializzata in furti di profumi di alta gamma a Voghera: un'operazione che ha messo in luce le attività illecite nel settore della cosmetica e delle fragranze di lusso.

Il 17 dicembre 2025, un’importante operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di nove individui di origine romena, ritenuti responsabili di una serie di furti e rapine. L’azione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Voghera, coadiuvati da diverse altre compagnie militari nel territorio. Questa operazione si è resa necessaria dopo un furto significativo avvenuto in un deposito di profumi di lusso a Casei Gerola, situato nella provincia di Pavia.

Il furto che ha dato il via all’inchiesta

L’indagine è iniziata a seguito di un furto di notevole entità, che ha colpito un capannone di stoccaggio di profumi di alta gamma. La gravità dell’episodio ha spinto i Carabinieri a condurre indagini approfondite, utilizzando strumenti come l’analisi delle immagini di videosorveglianza, il tracciamento dei dati di traffico telefonico e l’analisi delle celle telefoniche. Queste tecniche hanno consentito di identificare i veicoli impiegati durante il colpo e i soggetti coinvolti.

Collegamenti con altri furti

Durante il corso dell’inchiesta, gli investigatori hanno scoperto che il gruppo non era coinvolto solo in questo furto, ma era legato ad altri episodi simili. Tra i crimini riconducibili alla banda, si segnala il furto avvenuto il 5 maggio presso la ditta Dream Flower di Casei Gerola, e il furto di un tir contenente filati pregiati per un valore di circa 200 mila euro, avvenuto a Villasanta il 7 giugno. Questi eventi hanno contribuito a delineare un quadro chiaro delle attività illecite del gruppo.

Il modus operandi della banda

Le indagini hanno rivelato che il gruppo operava seguendo uno schema operativo ben definito. Prima di ogni colpo, venivano effettuati accurati sopralluoghi per raccogliere informazioni sui luoghi da colpire. Utilizzavano veicoli rubati per facilitare le spaccate e per creare blocchi stradali, permettendo loro di fuggire rapidamente dopo ogni furto. Questa strategia ha portato alla definizione del fenomeno noto come “pendolarismo criminale”, poiché i membri della banda si spostavano frequentemente per realizzare i colpi in diverse località, principalmente nell’hinterland di Milano e nell’area di Trezzano sul Naviglio.

Rapine e altri crimini

Le indagini hanno accertato che la banda è responsabile di due episodi di rapina. La prima rapina si è verificata a Voghera il 21 luglio, ai danni del personale di vigilanza di un deposito. La seconda è avvenuta a Lodi il 29 luglio, quando un autista di un tir è stato aggredito e derubato di un carico di cosmetici di alto valore. Questi eventi hanno messo in luce la pericolosità e la determinazione del gruppo criminale.

Le conseguenze e i prossimi passi

In seguito alle prove raccolte e alle indagini tecniche condotte, la Procura della Repubblica di Pavia ha emesso ordinanze di custodia cautelare per nove individui coinvolti. Gli arrestati sono stati trasferiti nelle carceri competenti o posti agli arresti domiciliari. L’inchiesta prosegue, con le autorità che continuano a indagare per identificare eventuali ulteriori responsabilità e per determinare l’esatto valore dei beni sottratti durante i vari eventi criminosi.

Questa operazione segna un successo significativo nella lotta contro il crimine organizzato, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità.