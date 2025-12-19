Legnano Knights: come interrompere la serie negativa per tornare alla vittoria

I Knights di Legnano puntano a una rinascita dopo un periodo di sfide e difficoltà.

La squadra dei Knights di Legnano sta attraversando un momento di difficoltà, subendo la terza sconfitta consecutiva in campionato. Dopo un avvio promettente della stagione, il team sembra aver perso la sua forma, e la partita contro l’UCC Assigeco Piacenza ha evidenziato ulteriormente queste problematiche.

Il match, che si è svolto mercoledì 17 dicembre al PalaBanca di Piacenza, ha messo in luce le difficoltà dei Knights, privi di alcuni giocatori chiave e con un roster che fatica a trovare la giusta intesa.

Analisi della partita

Il primo quarto di gioco ha visto i Knights partire con il freno a mano tirato, subendo subito l’intraprendenza di Anaekwe e Calbini, che hanno aperto le marcature per i padroni di casa. Solo Cizauskas è riuscito a rispondere, mantenendo viva la speranza per Legnano. Nonostante un tentativo di ripresa con un parziale di Pepper e Valesin, i Knights sono apparsi distratti e poco incisivi.

Il secondo quarto e la reazione dei Knights

Il secondo quarto ha visto un netto predominio dell’UCC, che ha incrementato il suo vantaggio grazie a un gioco fisico e a una difesa solida. Legnano, nonostante i tentativi di riavvicinamento, ha chiuso il primo tempo sotto di undici punti, con un punteggio di 47-36. La mancanza di intensità difensiva ha pesato notevolmente sulle spalle dei Knights, che si sono trovati in difficoltà nel contenere le azioni avversarie.

Possibili cause e soluzioni

Nel terzo periodo, Legnano ha mostrato segni di vita grazie all’asse Sodero-Quinti, i quali hanno iniziato a creare situazioni favorevoli per il team. Tuttavia, nonostante alcuni tentativi di ricucire il gap, i Knights non sono riusciti a mantenere la continuità e hanno subito un nuovo allungo da parte degli avversari.

Le prospettive future

Con questa terza sconfitta, i Knights di Legnano devono urgentemente trovare la chiave per invertire la rotta. La prossima sfida contro la TAV Treviglio, una squadra ostica, rappresenta un’opportunità cruciale per risollevare le sorti della squadra. Sarà fondamentale lavorare sulla condizione fisica dei giocatori e migliorare l’approccio mentale al gioco.

Il coach e il team dovranno riflettere sulle scelte tattiche e sull’inserimento dei giocatori in forma. Con un calendario fitto di impegni, i Knights non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono mantenere viva la speranza di un campionato di successo.