Il Napoli conquista la finale di Supercoppa dopo la vittoria sul Milan

Il Napoli ha conquistato un posto in finale dopo aver superato il Milan nella semifinale della Supercoppa Italiana.

La semifinale della Supercoppa Italiana ha visto il Napoli trionfare sul Milan con un convincente 2-0, aprendo la strada per la finale del torneo che si terrà il 22 dicembre. La partita, disputata al King Saud University Stadium di Riad, ha messo in luce due protagonisti d’eccezione: David Neres e Rasmus Højlund.

Prestazione del Napoli e il gol di Neres

Sin dai primi minuti, il Napoli ha dimostrato una forte determinazione, cercando di imporre il proprio ritmo di gioco. I rossoneri, pur mantenendo il possesso, hanno faticato a trovare spazi contro una difesa ben organizzata. Al 39° minuto, il Napoli ha sbloccato la partita: Højlund, con un movimento astuto, ha fornito un assist perfetto per Neres, che ha trovato il momento giusto per il tap-in decisivo, portando i partenopei in vantaggio.

Le occasioni del Milan

Prima del gol del Napoli, il Milan aveva avuto alcune occasioni per passare in vantaggio. Dopo soli cinque minuti, un colpo di rovesciata di Adrien Rabiot si è trasformato in un assist per Loftus-Cheek, il cui tentativo è stato respinto da un grande intervento di Milinković-Savić. La squadra di Allegri, nonostante segni di ripresa, non è riuscita a concretizzare le opportunità, rimanendo sotto pressione.

Il raddoppio e la gestione del vantaggio

La ripresa ha avuto inizio senza che il Milan riuscisse a modificare il corso degli eventi. Al contrario, il Napoli ha continuato a premere, e al 64° minuto, Højlund ha siglato il secondo gol, capitalizzando su un errore difensivo di De Winter. Con una conclusione precisa, ha insaccato il pallone, portando il punteggio sul 2-0. Da quel momento, il Milan ha mostrato difficoltà nel reagire, risultando sempre più passivo e consentendo al Napoli di controllare il gioco.

Il finale di partita

Negli ultimi minuti, il Napoli ha gestito il vantaggio con calma, continuando a creare occasioni ma senza riuscire a segnare ulteriormente. Un ultimo tentativo di McTominay è terminato alto, ma il risultato non è cambiato. Con questa vittoria, il Napoli ha messo in mostra la propria forza e determinazione, eliminando il Milan campione in carica e preparando il terreno per la finale contro la vincente della sfida tra Inter e Bologna.

Il Napoli ha dimostrato una netta superiorità in questa semifinale, grazie a giocate di qualità e a una solida organizzazione difensiva. Ora si attende la finale, dove gli azzurri cercheranno di portare a casa il trofeo che tanto desiderano.