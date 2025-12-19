Comportamenti Inappropriati dei Consiglieri Comunali a San Giuliano: La Polemica Che Scuote la Città

Il comportamento di alcuni membri del consiglio comunale di San Giuliano Milanese genera una forte indignazione tra i cittadini.

Un episodio scandaloso ha recentemente scosso il Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese, mettendo in luce comportamenti inadeguati da parte di alcuni membri della maggioranza. Il Partito Democratico locale ha espresso il proprio sdegno attraverso i social media, denunciando una situazione che minaccia il rispetto delle istituzioni e dei cittadini.

Il caso del consigliere allo stadio

Durante la seduta del 10 dicembre, un consigliere di Fratelli d’Italia ha partecipato alla discussione direttamente da uno stadio, seguendo una partita di Champions League. La situazione è stata accentuata dall’esultanza del consigliere per i gol della sua squadra, un gesto che ha lasciato molti increduli. Il Partito Democratico ha commentato: “Un comportamento che denota grave mancanza di rispetto verso le istituzioni e l’intera comunità”.

Le prove video incriminanti

Le prove di questo comportamento sono visibili nelle registrazioni della seduta, dove il consigliere è stato colto in un momento di evidente distrazione. Con la telecamera accesa, si possono notare le sue reazioni esuberanti ai punti salienti della partita, un chiaro segnale di disinteresse verso il suo ruolo istituzionale.

Un secondo episodio preoccupante

Non è finita qui: durante la stessa seduta, un altro esponente di Fratelli d’Italia, il capogruppo, è apparso connesso da un ristorante. Il Partito Democratico ha sollevato interrogativi sul fatto che un contesto simile possa garantire la necessaria concentrazione e rispetto per le questioni trattate in Consiglio.

Il rispetto per il mandato elettorale

Il Pd ha sottolineato che chi è stato eletto ha il dovere di onorare il proprio mandato con serietà e presenza. “Collegarsi da contesti inappropriati come uno stadio o un ristorante significa tradire la fiducia dei cittadini”, affermano i rappresentanti del partito. Questa condotta, a loro avviso, non solo danneggia l’immagine delle istituzioni, ma mina anche la credibilità di chi riveste ruoli pubblici.

Alla luce di quanto accaduto, il sindaco Segala e il presidente del Consiglio Comunale sono stati sollecitati a prendere una posizione chiara in merito. “San Giuliano merita un decoro istituzionale e un rispetto per il ruolo pubblico”, concludono i membri del Pd, evidenziando l’importanza di mantenere la dignità delle istituzioni locali.