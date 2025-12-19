Celebra le Festività Natalizie alla Scuola Primaria Don Bosco di Inveruno

La Scuola Primaria Don Bosco ha celebrato un Natale indimenticabile, ricco di canti festivi, giochi coinvolgenti e deliziose merende.

Il periodo natalizio ha infuso un’aria di festa alla scuola primaria Don Bosco di Inveruno, dove si sono svolte diverse iniziative che hanno coinvolto attivamente alunni, insegnanti e famiglie. Questi eventi hanno creato un ambiente di gioia e partecipazione, tipico delle celebrazioni natalizie.

Un pomeriggio di auguri e festeggiamenti

Il giovedì 18 dicembre è stata una giornata speciale, caratterizzata da un incontro di scambio di auguri. La comunità locale ha potuto partecipare a questo evento, che ha visto la presenza di membri dell’Amministrazione comunale, di don Francesco e di suor Silvia. L’atmosfera si è rivelata vivace e coinvolgente, anche grazie alla merenda preparata dal Comitato Genitori “Una Mano per la Scuola”, che ha reso l’incontro ancora più conviviale.

Attività e intrattenimento

Durante il pomeriggio, i bambini hanno allietato tutti i presenti con canti natalizi, mentre la Banda di Inveruno ha aggiunto un tocco musicale all’evento. La presenza di Babbo Natale ha portato un sorriso sui volti dei più piccoli, i quali hanno potuto interagire con lui, rendendo la giornata ancora più magica. Al termine dell’incontro, i bambini sono stati accolti da una slitta di Babbo Natale, gentilmente offerta dagli Amici del Fulò, che ha aggiunto un elemento di sorpresa e meraviglia.

Messaggi di vicinanza e spirito natalizio

Nonostante la dirigente scolastica, dottoressa Moscatiello, non potesse essere presente all’evento, ha voluto esprimere la sua vicinanza a tutti gli alunni e al corpo docente attraverso un messaggio di auguri. Le sue parole hanno sottolineato l’importanza di queste festività e il ruolo della scuola come punto di riferimento per la comunità.

Giorni di festa con i Christmas Jumper Days

I festeggiamenti non si sono limitati al solo giorno degli auguri. Infatti, il 19 e 20 dicembre si sono svolti i Christmas Jumper Days, due giorni in cui studenti e insegnanti hanno indossato maglioni natalizi e gadget festivi. Questa iniziativa ha ulteriormente rafforzato lo spirito di comunità e ha reso l’atmosfera scolastica ancora più vivace e colorata.

Il significato del Natale nella comunità scolastica

Le diverse iniziative organizzate dalla scuola primaria Don Bosco hanno avuto un obiettivo comune: vivere il Natale come un momento di condivisione e partecipazione. Ogni evento ha contribuito a valorizzare il ruolo educativo della scuola, trasformando gli spazi scolastici in luoghi di incontro per le famiglie e per il territorio.

Questa celebrazione ha permesso a tutti di riflettere sul significato del Natale, evidenziando l’importanza delle relazioni e della comunità. La scuola ha dimostrato di essere non solo un luogo di apprendimento, ma anche un centro di aggregazione sociale, dove ciascuno può sentirsi parte di qualcosa di più grande.