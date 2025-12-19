Alcione4special: Calcio Inclusivo per Giovani con Disabilità

Progetto Innovativo di Inclusione Calcistica per Giovani con Disabilità Questo progetto è dedicato a ragazzi con disabilità e mira a promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione attiva attraverso il calcio. Offriamo un ambiente accogliente e stimolante, dove ogni giovane ha l'opportunità di sviluppare le proprie abilità sportive e sociali, contribuendo a una comunità più inclusiva e solidale. Unisciti a noi per fare la differenza nel mondo dello sport!

La notizia è arrivata alle autorità sportive con l’apertura di una nuova iniziativa dedicata allo sport inclusivo. Alcione4special, proposta dall’Alcione Milano, è pensata per ragazzi con disabilità. L’iniziativa, sostenuta da Intesa Sanpaolo, All4Soccer e il Lions Club Milano Missione Sport, è stata presentata presso Palazzo Lombardia, raccogliendo l’entusiasmo di autorità e sostenitori.

I fatti

Alcione4special non si limita a formare una nuova squadra, ma intende ripensare il significato del calcio come strumento di inclusione. L’obiettivo è fornire un ambiente dove i giovani con disabilità possano crescere, esprimere se stessi e sentirsi parte integrante di una comunità. In questo contesto, lo sport diventa un linguaggio che favorisce l’accoglienza e il progresso personale, incarnando lo spirito del club Orange.

Attività e opportunità per i partecipanti

Il programma prevede allenamenti settimanali, condotti da educatori e allenatori altamente qualificati, che guideranno i ragazzi nel loro percorso di crescita. Ogni quindici giorni, i partecipanti avranno l’opportunità di scendere in campo per le partite ufficiali del campionato DCPS, la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. L’Alcione Milano offre un’esperienza completamente gratuita, fornendo tutto il materiale tecnico necessario per garantire l’accessibilità a tutti.

Le voci del progetto

Durante la conferenza stampa, sono intervenuti diversi protagonisti, tra cui il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, i quali hanno espresso il loro sostegno per l’iniziativa. Serena Bortolini, Presidente di Alcione for Special, ha condiviso la visione che ha dato vita a questo progetto: “L’idea è semplice, ma trasformativa: vogliamo che i ragazzi con fragilità neurocognitive smettano di essere spettatori e diventino protagonisti. La vera fragilità non è in loro, ma nel rifiuto che spesso subiscono dalla società”.

Il valore dello sport come mezzo di inclusione

La Presidente del Lions Club Milano Missione Sport, Carla De Albertis, ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di integrazione e crescita personale. Secondo De Albertis, il progetto alcione4special dimostra come il calcio possa essere un potente mezzo di inclusione e valorizzazione delle capacità di ciascuno.

Un’iniziativa concreta per il futuro

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Onlus Fraternità e Amicizia, con l’intento di rispondere a un bisogno fondamentale: essere riconosciuti non per le proprie disabilità, ma come persone a tutti gli effetti. Con alcione4special, il club lancia un messaggio chiaro: nel calcio c’è spazio per tutti e ogni ragazzo ha il diritto di vivere la propria partita, indipendentemente dalle sfide che affronta.

L’Alcione Milano riafferma la propria missione: rendere il calcio non solo uno sport, ma anche uno strumento di inclusione e aggregazione per tutte le persone. Lo sport deve essere accessibile e fruibile da tutti, senza eccezioni.