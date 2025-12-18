Pizzeria di Gratosoglio chiusa per dieci giorni a causa di problemi di sicurezza

Il ristorante 'La Pizza di Pulcinella' è stato temporaneamente chiuso per dieci giorni a causa di disordini e comportamenti inappropriati da parte di alcuni clienti.

La sicurezza pubblica è un tema sempre più attuale nelle città italiane. Il recente provvedimento di chiusura di una pizzeria a Milano ne è un chiaro esempio. La pizzeria ‘La Pizza di Pulcinella’, situata in via Costantino Baroni nel quartiere Gratosoglio, ha subito una sospensione della licenza per dieci giorni a causa di problematiche legate alla presenza di clienti con precedenti penali.

Il decreto di chiusura, firmato dal questore di Milano, Bruno Megale, è il risultato di una serie di controlli effettuati dagli agenti del commissariato Scalo Romana. Questi hanno riscontrato una situazione di degrado e di scarsa sicurezza all’interno del locale, trasformato in un punto di ritrovo per individui con un passato criminale.

Il problema delle frequentazioni pericolose

Le indagini condotte dalla polizia hanno rivelato che il locale era frequentato da persone con una vasta gamma di precedenti penali, molti dei quali legati a reati gravi. Tra i clienti abituali si sono trovati individui accusati di traffico di droga, possesso di armi e altri crimini contro la persona e il patrimonio. Questa situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e sollevato preoccupazioni tra i residenti del quartiere.

Segnalazioni dai residenti

Non è solo la polizia a lanciare l’allerta; anche i cittadini del Gratosoglio hanno iniziato a segnalare episodi di schiamazzi e disturbo della quiete pubblica provenienti dal locale. Questa situazione ha contribuito a creare un clima di insicurezza nella zona, costringendo le autorità a intervenire per ripristinare l’ordine. I residenti, spaventati dalla presenza costante di individui con comportamenti sospetti, hanno chiesto un intervento decisivo.

Interventi della polizia e misure adottate

Durante uno degli interventi effettuati a metà gennaio, gli agenti hanno identificato quattordici avventori all’interno della pizzeria. Di questi, quattro erano oggetto di misure restrittive, quali il divieto di avvicinamento e l’obbligo di presentazione presso le forze dell’ordine. Queste misure hanno ulteriormente evidenziato la gravità della situazione e la necessità di un intervento immediato.

Una chiusura necessaria

La decisione della Questura di sospendere temporaneamente la licenza della pizzeria è stata adottata per tutelare la sicurezza collettiva. L’obiettivo principale di questo provvedimento è quello di interrompere la spirale di degrado e richiamare il proprietario del locale al rispetto delle normative vigenti. La chiusura di dieci giorni rappresenta una misura drastica, ma necessaria per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

La vicenda della pizzeria ‘La Pizza di Pulcinella’ mette in luce l’importanza di monitorare i locali pubblici e garantire che non diventino ritrovi per persone con comportamenti devianti. Le forze dell’ordine continueranno a vigilare affinché situazioni simili non si ripetano, proteggendo così la comunità e il benessere dei cittadini.