“Olimpia Milano Trionfa sul Real Madrid: Le Dichiarazioni di Coach Poeta”

Il coach Poeta esprime la sua grande soddisfazione per l'eccezionale performance dell'Olimpia Milano contro il Real Madrid, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e della sinergia tra i giocatori.

La recente sfida tra l’Olimpia Milano e il Real Madrid ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e gli esperti di basket. Coach Peppe Poeta ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della sua squadra, sottolineando l’importanza di avere nuovi protagonisti in campo e la qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico.

Una prestazione da incorniciare

Poeta ha definito la partita contro il Real Madrid come un momento di grande orgoglio per l’Olimpia Milano. “Sono estremamente contento per la prestazione offerta contro una squadra di altissimo livello come il Real Madrid”, ha dichiarato il coach. La squadra ha dimostrato capacità di adattamento e resilienza, trovando protagonisti diversi in ogni partita. Il contributo di giocatori come Brown, Guduric e Nebo è stato fondamentale.

Il ruolo dello staff tecnico

Un aspetto che Poeta ha voluto mettere in evidenza è il lavoro dello staff tecnico. “Gli allenatori, i preparatori atletici e i fisioterapisti hanno fatto un lavoro straordinario negli ultimi due mesi”, ha affermato. Questa preparazione ha permesso a giocatori come Guduric di esprimere il loro potenziale, evidenziando come il basket sia un gioco di squadra nel quale ogni elemento ha la sua importanza.

La sfida con il Real Madrid

Affrontare il Real Madrid non è mai semplice, e Poeta ha riconosciuto le difficoltà che una squadra deve affrontare contro avversari di questo calibro. “Siamo stati bravi a rimanere uniti anche quando eravamo sotto di otto punti nel primo quarto”, ha spiegato. È fondamentale mantenere la calma e continuare a giocare, senza farsi sopraffare dalla pressione.

Strategie difensive

Nella partita, l’Olimpia ha dovuto gestire la presenza di Edy Tavares, uno dei migliori rimbalzisti del torneo. La chiave è stata la rotazione dei lunghi, con Nebo e Booker che hanno saputo contenere il suo impatto sotto canestro. “Abbiamo scelto di cambiare su di lui e ci siamo esposti, ma era un rischio necessario”, ha aggiunto Poeta. Questo approccio ha permesso alla squadra di limitare i rimbalzi offensivi del Real Madrid.

Prepararsi per le prossime sfide

Guardando al futuro, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare un calendario fitto di impegni, con partite contro squadre di alto livello come il Fenerbahce e il derby con Cantù. “Dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali”, ha affermato Poeta, evidenziando l’importanza di mantenere un buon ritmo di gioco e fluidità in attacco.

Il coach ha ribadito la necessità di affrontare ogni partita con coraggio e determinazione, elementi essenziali per competere a questi livelli. La vittoria contro il Real Madrid rappresenta un passo importante nella crescita della squadra, e il lavoro di squadra e la preparazione saranno cruciali per affrontare le sfide future.