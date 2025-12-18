Milano-Mortara: la tratta ferroviaria più problematica della Lombardia e le sue sfide

La condizione della linea ferroviaria Milano-Mortara è attualmente critica, con disservizi che influenzano negativamente migliaia di pendolari.

La linea ferroviaria che collega Milano a Mortara rappresenta una delle tratte più problematiche in Lombardia, come evidenziato dal rapporto Pendolaria 2025 di Legambiente. Con circa 19mila pendolari che la utilizzano quotidianamente, i disservizi non accennano a diminuire, creando un clima di insoddisfazione e disagio tra gli utenti.

Il rapporto di quest’anno conferma che la situazione non è migliorata rispetto al passato. Infatti, la linea Milano-Mortara-Alessandria continua a detenere il primato negativo per quanto riguarda i ritardi e le cancellazioni. Tra i problemi più evidenti ci sono guasti frequenti e la mancanza di un raddoppio dei binari, che renderebbero il servizio più efficiente e affidabile.

I problemi strutturali della linea

Uno degli episodi emblematici di quest’anno risale al 30 settembre, quando i lavori notturni hanno causato ritardi fino a due ore e la cancellazione di sei treni. Questo ha costretto le forze dell’ordine a intervenire nelle stazioni per gestire il flusso di pendolari e tentare di smistarli sui treni disponibili. Questi eventi testimoniano l’inefficienza del servizio e la mancanza di un piano di intervento adeguato.

Il raddoppio dei binari: una soluzione necessaria

Secondo quanto riportato da Legambiente, un accordo tra il Governo, la Regione Lombardia e i comuni interessati per il raddoppio dei binari è fondamentale per migliorare la situazione. La proposta di un raddoppio selettivo rappresenta una soluzione meno invasiva dal punto di vista ambientale e urbanistico, già sostenuta dai pendolari locali.

Le conseguenze sociali e ambientali

I disservizi sulla linea ferroviaria non colpiscono solo i pendolari, ma hanno anche ripercussioni sul piano sociale ed ambientale. Per molte persone, i mezzi pubblici sono l’unico modo per raggiungere il lavoro o l’istruzione. L’inefficienza del servizio aumenta il rischio di povertà mobilistica, costringendo gli utenti a ricorrere all’auto privata, che comporta costi elevati e maggiori emissioni di CO2.

Il caso della linea Milano-Pavia-Stradella

Un ulteriore esempio di queste problematiche si è verificato con il nuovo orario ferroviario entrato in vigore il 14 dicembre sulla linea Milano-Pavia-Stradella. Questa modifica ha penalizzato in particolare studenti e lavoratori, costretti ad affrontare arrivi tardivi e difficoltà nei collegamenti con le università milanesi. Un servizio inefficiente come questo rischia di allontanare le nuove generazioni dal trasporto pubblico, spingendole verso l’uso dell’auto.

La situazione dei treni e delle infrastrutture

Dal punto di vista delle infrastrutture, la Lombardia mostra risultati leggermente migliori rispetto alla media nazionale: l’età media dei treni è di circa 13 anni, mentre la media italiana è di quasi 15 anni. Tuttavia, il 24% dei treni in circolazione supera i 15 anni di servizio, evidenziando una necessità di rinnovamento del parco rotabile.

Nonostante i fondi disponibili, circa 184 milioni di euro per il servizio e 193 milioni per il materiale rotabile, Legambiente sottolinea che queste somme non sono sufficienti rispetto al volume di traffico, che conta quasi 700mila passeggeri al giorno. Inoltre, numerosi progetti infrastrutturali, come il raddoppio della linea Albairate-Mortara, sono ancora in attesa di finanziamenti.

Investimenti sbilanciati

L’associazione denuncia che mentre il settore ferroviario continua a ricevere investimenti insufficienti, progetti per infrastrutture stradali e autostradali, come la Bre.Be.Mi, ricevono ingenti somme, non sempre giustificate in base agli obiettivi di sostenibilità. Questo squilibrio di investimenti è preoccupante, considerando le sfide climatiche e ambientali attuali.

Il rapporto Pendolaria 2025 evidenzia come la tratta Milano-Mortara non solo continui a essere un punto critico per i pendolari, ma rappresenti anche un simbolo delle inefficienze e delle mancanze del sistema di trasporto pubblico lombardo. Affrontare questi problemi è fondamentale per garantire un futuro migliore per la mobilità sostenibile nella regione.