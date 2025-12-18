Marco Granelli Assolto: Il Giudice Conferma l’Assenza di Responsabilità Penale

Il giudice ha prosciolto Marco Granelli dalle accuse di omicidio colposo in relazione al decesso di due cicliste a Milano.

Marco Granelli, ex assessore alla mobilità del Comune di Milano, è stato recentemente assolto dalle accuse di coinvolgimento in due incidenti mortali che hanno colpito ciclisti nella città. La decisione è stata presa dal giudice Alberto Carboni, il quale ha stabilito che “il fatto non sussiste” e che non vi è responsabilità penale da parte di Granelli.

Il caso riguarda due tragici eventi avvenuti. La prima vittima, Cristina Scozia, di 39 anni, è stata travolta da una betoniera all’incrocio tra via Sforza e corso di Porta Vittoria. La seconda vittima, Veronica D’Incà, di 38 anni, è stata investita da un camion mentre si trovava lungo la ciclabile di viale Brianza, nella zona di Loreto.

Le accuse e il ruolo di Marco Granelli

La Procura aveva sollevato accuse gravi contro Granelli, asserendo che alcune scelte relative alle piste ciclabili e alla segnaletica sperimentale potessero aver contribuito a causare confusione tra gli automobilisti, portando così agli incidenti. In particolare, si sosteneva che l’ex assessore fosse corresponsabile di omicidio colposo, in quanto le sue decisioni avrebbero potuto influenzare la sicurezza stradale.

Le richieste della Procura

Gli inquirenti avevano chiesto pene che arrivavano fino a 16 mesi di reclusione per Granelli, sostenendo che avesse una parte di responsabilità nella progettazione delle infrastrutture ciclabili. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che non ci fosse un nesso causale diretto tra le decisioni di Granelli e gli incidenti mortali.

La sentenza e le motivazioni del giudice

La sentenza di assoluzione è stata motivata dall’assenza di prove che dimostrassero come la segnaletica o le scelte progettuali avessero effettivamente indotto gli autisti a commettere errori fatali. Il giudice ha ribadito che le responsabilità tecniche spettano agli uffici competenti e non possono essere direttamente attribuite all’assessore.

Assoluzione per i dirigenti comunali

Oltre a Granelli, anche i dirigenti comunali coinvolti nel procedimento sono stati assolti, confermando che non vi erano prove sufficienti per sostenere le accuse mosse contro di loro. Tuttavia, la posizione degli autisti dei mezzi pesanti coinvolti negli incidenti rimane distinta: uno di essi ha già patteggiato la pena, mentre l’altro dovrà affrontare il processo in aula.

Le implicazioni della sentenza

Questa sentenza rappresenta un importante precedente per la responsabilità degli amministratori locali in merito alla sicurezza stradale. La questione della sicurezza per i ciclisti è diventata sempre più centrale nel dibattito pubblico, specialmente in una città come Milano, dove l’uso della bicicletta sta crescendo rapidamente.

L’assenza di responsabilità penale per Granelli potrebbe sollevare interrogativi sulla necessità di rivedere le politiche di sicurezza stradale e di come le infrastrutture ciclabili siano progettate e gestite. La comunità e le associazioni di ciclisti sperano che questa situazione possa portare a un’attenzione rinnovata alla sicurezza e alla protezione dei ciclisti sulle strade urbane.