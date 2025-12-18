Marco Granelli: Assolto dalle Accuse di Omicidio Stradale, La Sua Verità Emerges

Marco Granelli - Assessore alla Mobilità di Milano Marco Granelli, stimato Assessore alla Mobilità della città di Milano, è stato recentemente assolto da tutte le accuse relative a incidenti mortali sulle ciclabili milanesi. Con un impegno costante per la sicurezza stradale e la promozione della mobilità sostenibile, Granelli continua a lavorare per migliorare le infrastrutture ciclabili e garantire un ambiente più sicuro per tutti gli utenti della strada. La sua dedizione alla...

La recente sentenza del giudice Alberto Carboni ha portato a una conclusione inaspettata riguardo a Marco Granelli, attuale assessore alla Sicurezza e alle Opere Pubbliche nel Comune di Milano. Granelli, già noto per il suo ruolo come assessore alla Mobilità dal 2016, è stato assolto da ogni responsabilità penale in relazione alla morte di due cicliste. La decisione del giudice, che ha affermato che “il fatto non sussiste”, ha sollevato un ampio dibattito sulle infrastrutture ciclabili e la sicurezza stradale nella città.

Il contesto degli incidenti mortali

I tragici eventi che hanno portato a questo procedimento giudiziario riguardano la morte di Cristina Scozia, 39 anni, investita da una betoniera all’incrocio tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria, e Veronica D’Incà, 38 anni, colpita da un camion lungo la ciclabile di viale Brianza. Entrambi gli incidenti si sono verificati in date recenti e hanno suscitato un’attenzione mediatica significativa, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle ciclabili milanesi.

Le accuse e il processo

La Procura di Milano ha accusato Granelli di concorso in omicidio colposo, sostenendo che la segnaletica inadeguata e le caratteristiche delle piste ciclabili potessero aver contribuito a generare confusione tra gli automobilisti. I pubblici ministeri hanno richiesto pene che arrivavano fino a 16 mesi di reclusione per Granelli e per altri dirigenti del Comune coinvolti nella vicenda.

La sentenza del giudice

Il giudice Carboni ha escluso ogni responsabilità penale, sottolineando che non è stato provato un nesso causale tra le scelte amministrative e gli incidenti. Secondo la sentenza, non vi è evidenza che la segnaletica abbia indotto gli automobilisti all’errore. Inoltre, Carboni ha affermato che non si può attribuire a Granelli una responsabilità diretta per decisioni tecniche che erano di competenza degli uffici preposti.

Le reazioni alla sentenza

Dopo la lettura della sentenza, Granelli ha espresso la sua soddisfazione, evidenziando l’importanza di riflettere sulle tragedie stradali e sulla sicurezza dei ciclisti. Ha dichiarato che il suo pensiero va alle due donne uccise e a tutte le vittime della strada, sottolineando la necessità di lavorare per migliorare la sicurezza delle città. Inoltre, ha evidenziato l’importanza di utilizzare tecnologie per prevenire incidenti simili in futuro.

Le responsabilità degli autisti e le conseguenze future

Con l’assoluzione di Granelli e dei dirigenti coinvolti, le responsabilità per gli incidenti ricadono ora sugli autisti dei mezzi pesanti. Uno di loro, Carlo Nicola Francesco Citterio, ha patteggiato una pena di due anni, mentre l’altro autista, Jury Morganti, affronterà un processo. La situazione solleva interrogativi su come migliorare la sicurezza stradale e la progettazione delle piste ciclabili a Milano.

Le sfide per la mobilità milanese

La questione della sicurezza stradale è diventata un tema cruciale per la città di Milano, specialmente in un contesto in cui si promuove l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. È fondamentale che le autorità locali continuino a lavorare per garantire che le infrastrutture ciclabili siano sicure e adeguatamente segnalate, affinché episodi tragici come quelli non si ripetano.