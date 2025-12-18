Gallazzi mira a portare l’Alcione Milano in Serie B: un futuro ambizioso

Ambizioni elevate per l'Alcione: Gallazzi rivela i progetti futuri per la Serie B.

Giulio Gallazzi, presidente dell’Alcione Milano, ha recentemente illustrato le sue ambizioni per il futuro della squadra, attualmente impegnata nella competizione di Serie C. Con la formazione che si trova in zona playoff, Gallazzi non nasconde le sue aspirazioni e i progetti per il club nei prossimi tre anni.

La Serie B rappresenta un obiettivo chiaro per il presidente, che desidera vedere l’Alcione competere a un livello superiore. In un’intervista, ha affermato: “Entro tre anni, desidero vedere l’Alcione in Serie B, con uno stadio di proprietà su un terreno di proprietà”. Questa visione non è solo un sogno, ma un piano concreto che Gallazzi intende perseguire con determinazione.

Le ambizioni di crescita dell’Alcione

Il presidente Gallazzi ha evidenziato l’importanza della crescita nel mondo dello sport, affermando che, nonostante la soddisfazione per la posizione in Serie C, è fondamentale puntare a un continuo miglioramento e a un eventuale salto di categoria. “Nello sport si aspira costantemente a crescere, e noi non facciamo eccezione”, ha dichiarato, sottolineando il clima positivo e competitivo della Serie C.

I progetti futuri e la necessità di uno stadio

Un aspetto centrale del progetto di Gallazzi è la realizzazione di uno stadio di proprietà, che rappresenterebbe un passo significativo per la solidità economica e sportiva del club. Gallazzi ha dichiarato che, al raggiungimento dell’obiettivo della Serie B, saranno valutati i passi successivi, sottolineando che il percorso è lungo ma promettente.

Il presidente ha anche discusso della possibilità di giocare in San Siro, stadio iconico di Milano. Recentemente, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha menzionato che potrebbe esserci un’opportunità per l’Alcione di utilizzare questo prestigioso impianto. Gallazzi ha espresso gratitudine per questo supporto, ma ha chiarito che la situazione attuale di San Siro è complessa, considerando le esigenze di Inter e Milan.

San Siro: una soluzione per il futuro?

Il presidente dell’Alcione ha riconosciuto che, sebbene San Siro rappresenti un’opzione affascinante, è fondamentale tenere in considerazione le esigenze delle squadre già attive. “Credo sia giusto lasciare San Siro a Inter e Milan”, ha dichiarato, evidenziando la volontà di rispettare la tradizione calcistica milanese. Tuttavia, ha anche aperto la porta a future collaborazioni, nel caso in cui il nuovo stadio, previsto con seimila posti, non risulti sufficiente per le necessità della squadra.

Prospettive future per l’Alcione Milano

Le dichiarazioni di Giulio Gallazzi delineano un futuro promettente per l’Alcione Milano. Con l’obiettivo di raggiungere la Serie B entro tre anni e un piano strategico volto alla costruzione di uno stadio di proprietà, il club appare ben posizionato per una crescita significativa. La determinazione e la visione del presidente risultano fondamentali per realizzare questo progetto, mentre l’entusiasmo dei tifosi e il supporto della comunità si rivelano cruciali per il successo dell’iniziativa.