Eventi Culturali e Mostre Imperdibili alla Fondazione Arnaldo Pomodoro

Un'esperienza immersiva nelle mostre e negli eventi dedicati all'arte e alla cultura contemporanea presso la Fondazione Arnaldo Pomodoro. Scopri le opere innovative e gli artisti emergenti che stanno plasmando il panorama culturale moderno. Un viaggio stimolante che esplora le tendenze artistiche attuali e promuove il dialogo tra arte e società. Un'opportunità unica per appassionati e professionisti del settore di approfondire la propria conoscenza e apprezzamento dell'arte contemporanea.

La Fondazione Arnaldo Pomodoro si configura come un punto di riferimento fondamentale nel panorama artistico italiano. Propone una ricca varietà di mostre ed eventi che spaziano dall’arte contemporanea a iniziative culturali di grande rilevanza sociale. Tra le numerose attività programmate, si possono trovare esposizioni dedicate ad artisti di fama internazionale, eventi di beneficenza e momenti di approfondimento culturale.

Iniziative speciali a sostegno della comunità

Dal 20 dicembre 2025 al 28 marzo 2026, la Fondazione promuoverà una raccolta fondi per supportare le attività umanitarie di EMERGENCY. L’intero ricavato della vendita dei biglietti per laboratori e visite sarà devoluto a questa nobile causa, sottolineando l’impegno della Fondazione non solo verso l’arte, ma anche verso il sociale.

Mostre da non perdere

Un evento di particolare interesse sarà l’apertura della mostra Giovanni Pisano. Memorie di uno scultore, che si terrà presso l’Opera della Primaziale Pisana. L’esposizione presenterà anche l’opera Guerriero di Marino Marini, gentilmente concessa in prestito dalla collezione della Fondazione.

Un’altra esposizione affascinante è Lancia di Luce. Nascita di un capolavoro, che inaugurerà il 3 dicembre. Questa mostra racconterà la storia della creazione di un’opera iconica di Arnaldo Pomodoro, simbolo della città di Terni. Saranno esposte anche tavole progettuali dalla collezione della Fondazione, offrendo uno sguardo esclusivo sul processo creativo dell’artista.

Esplorazioni artistiche e culturali

Il 15 novembre 2025, presso Ca’ Pesaro, si svolgerà una mostra dedicata a Gastone Novelli, figura di rilievo dell’arte italiana del XX secolo. Tra i pezzi esposti, spicca l’opera “Tre Onfali”, in prestito dalla Fondazione Pomodoro.

Eventi significativi in arrivo

Il 4 ottobre 2025, la Fondazione presenterà un nuovo capitolo di Open Studio, un percorso incentrato su temi quali il luogo, la memoria e la visione. Questi temi rivestono un’importanza fondamentale per comprendere l’evoluzione del pensiero di Pomodoro sulla scultura e il suo rapporto con lo spazio, sviluppatosi nel corso di oltre cinquant’anni.

Il 11 luglio 2025, l’Institut du monde Arabe di Parigi presenterà \”Il mistero di Cleopatra\”, una mostra che esporrà ornamenti e costumi creati da Pomodoro per la rappresentazione teatrale \”La passione di Cleopatra\”, andata in scena nel 1989.

Eventi educativi e di approfondimento

Dal 19 ottobre 2025 al 30 giugno 2026, sono previsti appuntamenti speciali per gli insegnanti di tutte le scuole. Questi eventi offriranno l’opportunità di partecipare a laboratori e visite guidate, sviluppando percorsi personalizzati per le classi. Le iniziative si propongono di facilitare l’incontro tra l’arte e l’educazione, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo.

Il 4 dicembre 2025, in concomitanza con l’anniversario della strage di Piazza Fontana, sarà presentata una nuova edizione restaurata del film Processo politico (1971) di Francesco Leonetti, con la supervisione di Arnaldo Pomodoro. Questo evento offre l’opportunità di riflettere sulla storia del film e sul contesto politico dell’epoca.

Inoltre, la Fondazione ospiterà una serie di eventi culturali e musicali, tra cui la terza edizione di Orizzonte. Parole, immagini e musica per edificare il futuro, curata da Giovanni Caccamo. Artisti di spicco come Gianni Morandi e Maria Falcone parteciperanno a questi eventi, offrendo al pubblico momenti di riflessione e intrattenimento.

La Fondazione Arnaldo Pomodoro si conferma così come un hub vitale per l’arte e la cultura, con un calendario ricco di eventi e mostre che offrono spunti di riflessione e opportunità di apprendimento per tutti.