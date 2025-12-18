Chiusura della Pizzeria nel Gratosoglio di Milano: Motivi e Implicazioni

La pizzeria 'La Pizza di Pulcinella' ha sospeso le sue attività per dieci giorni a causa di frequenti problematiche legate all'ordine pubblico.

Un recente provvedimento ha portato alla chiusura della pizzeria ‘La Pizza di Pulcinella’, situata in via Costantino Baroni 12, nel quartiere Gratosoglio di Milano. Il divieto di apertura durerà per dieci giorni, a seguito di una serie di controlli da parte delle forze dell’ordine che hanno rivelato una situazione allarmante per quanto riguarda l’ordine pubblico e la sicurezza.

Motivazioni della chiusura

Il decreto di chiusura, firmato dal questore di Milano, Bruno Megale, è il risultato di un’attenta indagine condotta dalla Polizia, che ha identificato nel locale un punto di ritrovo per individui con precedenti penali significativi. Tra i clienti abituali, sono stati notati soggetti con legami a reati come il traffico di sostanze stupefacenti e il possesso di armi.

Controlli e evidenze

Durante un controllo effettuato a metà gennaio, gli agenti hanno trovato quattordici avventori all’interno del locale, di cui quattro avevano misure restrittive imposte, come il divieto di avvicinamento e l’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria. Questa situazione ha messo in luce una preoccupante normalizzazione di comportamenti illeciti, alimentando episodi di schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica, segnalati da residenti del vicinato.

Le conseguenze per il locale

La chiusura temporanea della pizzeria è stata considerata necessaria per ripristinare un clima di sicurezza nella zona. La Questura ha ritenuto fondamentale interrompere la spirale di eventi negativi e richiamare il proprietario a rispettare le normative di sicurezza pubblica. L’obiettivo è chiaro: tutelare la comunità e prevenire ulteriori episodi di degrado.

Reazioni dei residenti e delle autorità

La decisione della Polizia ha suscitato reazioni tra i residenti, che hanno accolto positivamente il provvedimento, sperando in un miglioramento della situazione del quartiere. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare il territorio per garantire che simili problematiche non si ripetano e per promuovere un ambiente più sicuro per tutti.